Кризис между Москвой и Вашингтоном возник из-за Киева

Лауреат Нобелевской премии мира Айра Хелфанд предупредила человечество о серьезной опасности. По ее мнению, наша планета стоит на пороге ядерной войны, причина которой заключается в противостоянии России и США.

Доктор медицинских наук уверена, что кризис в международных отношениях возник из-за конфликта на Украине. Причем каждая из сторон пытается решить эту ситуацию по-своему, однако взгляды Запада и нашей страны, естественно, не совпадают, пишет она в статье для издания The Nation.

Итак, кризис между Москвой и Вашингтоном возник из-за Киева. Противостояние двух мировых держав, по словам эксперта, сегодня приобретает чудовищный характер. Однако риски для всего человечества требуют принятия незамедлительных решений.

Профессор подчеркнула, что война с использованием обычного вооружения сама по себе может привести к тысячам жертв. Она уверена, что на Украине вспыхнет гуманитарная катастрофа и появятся миллионы беженцев. Однако, если конфликт выйдет за пределы страны, то велик риск применения ядерного оружия, потому что НАТО ввяжется в боевые действия.

"И американская, и российская военные доктрины допускают применение [ядерного оружия] в подобного рода обстоятельствах", – заявила Хелфанд.

Ученый даже подсчитала уровень ядерного потенциала Москвы и Вашингтона, а также союзников американцев по НАТО. Она указала, какой арсенал может быть применен двумя сторонами и к каким конкретным последствиям это приведет – проблемы возникнут у всей планеты.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина по указке Запада готовится к полномасштабной войне.