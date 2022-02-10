Противостояние России и США обернется ядерной войной с тысячами жертв - The Nation

Противостояние России и США обернется ядерной войной с тысячами жертв - The Nation
Фото: ytro.news
Кризис между Москвой и Вашингтоном возник из-за Киева

Лауреат Нобелевской премии мира Айра Хелфанд предупредила человечество о серьезной опасности. По ее мнению, наша планета стоит на пороге ядерной войны, причина которой заключается в противостоянии России и США. 

Доктор медицинских наук уверена, что кризис в международных отношениях возник из-за конфликта на Украине. Причем каждая из сторон пытается решить эту ситуацию по-своему, однако взгляды Запада и нашей страны, естественно, не совпадают, пишет она в статье для издания The Nation.

Итак, кризис между Москвой и Вашингтоном возник из-за Киева. Противостояние двух мировых держав, по словам эксперта, сегодня приобретает чудовищный характер. Однако риски для всего человечества требуют принятия незамедлительных решений.

Профессор подчеркнула, что война с использованием обычного вооружения сама по себе может привести к тысячам жертв. Она уверена, что на Украине вспыхнет гуманитарная катастрофа и появятся миллионы беженцев. Однако, если конфликт выйдет за пределы страны, то велик риск применения ядерного оружия, потому что НАТО ввяжется в боевые действия.

"И американская, и российская военные доктрины допускают применение [ядерного оружия] в подобного рода обстоятельствах", – заявила Хелфанд.

Ученый даже подсчитала уровень ядерного потенциала Москвы и Вашингтона, а также союзников американцев по НАТО. Она указала, какой арсенал может быть применен двумя сторонами и к каким конкретным последствиям это приведет – проблемы возникнут у всей планеты.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина по указке Запада готовится к полномасштабной войне.

Источник: The Nation ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость340121
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Гость340216
Хоть она и Нобелевский Лауреат, но в политике ни хрена НЕ понимает. Конфликт возник вовсе НЕ из-за Киева, кторый используют как взрыватель, а конфликт цивилизационный и потому непримиримый.
А в Рашке есть цивилизация ?
Гость340216
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Хоть она и Нобелевский Лауреат, но в политике ни хрена НЕ понимает. Конфликт возник вовсе НЕ из-за Киева, кторый используют как взрыватель, а конфликт цивилизационный и потому непримиримый.
Гость339854
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Гость340183
Кризис возник из-за России! Все в этом мире наказуемо!
вот тебя и накажут
высекут крапивой до полного абзаца
и в свиную шкуру закатают
Гость339854
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Гость340006
Триллионы жертв!
дятел, тебе столько не нарожать
даже одного :))
Гость340035
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Мир сошел с ума.
Гость340183
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М
зато вы побирухи ползаете по российск сми в надежде накарябать чтото и за это погреться и миску похлебки у хозяина квартала 95 получить
Проспись!
Гость340006
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Триллионы жертв!
М
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Гость340183
Наверное пригожинским ещё не сообщили, что на сайте открыты комменты. Или методички не зашли. Подождем.
зато вы побирухи ползаете по российск сми в надежде накарябать чтото и за это погреться и миску похлебки у хозяина квартала 95 получить
Гость339882
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Гость340121
Так вы, россияне, и без войны передохните не хуже, зачем воевать ?
Да уж кто бы говорил. На Украине в 1991 году было 53 млн населения, сейчас 26 млн и дальше постоянно сокращается. За 30 лет более 50%.
Гость340183
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Наверное пригожинским ещё не сообщили, что на сайте открыты комменты. Или методички не зашли. Подождем.
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