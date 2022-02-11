Запад расширяет военное присутствие в ответ на "поведение России"

Североатлантический альянс принял решение о расширении числа многонациональных воинских контингентов, за счет которых сформируют боевые группы. Они будут размещены в тридцати европейских государствах, включая страны восточного фланга НАТО – Болгарию, Румынию и Словакию. Причина – наращивание военного присутствия Российской Федерации у украинских границ.

По ряду данных, главы оборонных ведомств должны на следующей неделе подтвердить свое решение. После этого Альянс выступит с официальным заявлением. К реализации плана НАТО может приступить уже весной 2022 года.

"Помимо расширения своего присутствия в восточной части, НАТО также хочет пересмотреть и при необходимости скорректировать свое позиционирование в других частях Европы с учетом текущей напряженности в отношениях с Россией", – говорится в материале.



Отдельно отмечаются Соединенные Штаты и Франция – они уже готовы выделить войска для своих контингентов. Внутри альянса заявляют, что расширение военного контингента в Европе – реакция на "поведение России".