Война на уничтожение: к чему приведет ядерный конфликт между Россией и США

Война на уничтожение: к чему приведет ядерный конфликт между Россией и США
Фото: pixabay.com
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Потери составят сотни миллионов человек

На фоне очередного обострения в отношениях России и США в медиа вновь поползли слухи о ядерном конфликте с выжимками экспертных комментариев и военной аналитикой. Не так давно бывший глава штаба американских ВВС Дэвид Гольдфейн указал, что для того, чтобы стереть Россию с лица земли, нужно три этапа. Первый предполагает мобилизацию сил в ЕС для перехвата ядерных боеголовок противника.

Как указал эксперт, доктор военных наук Константин Сивков, речь, вероятнее всего, идет о развертывании сил стратегических американских ПРО в Европе. Второй этап – усиление этой системы уже в Северной Америке. И, наконец, финальный шаг – одновременный пуск 2688 боеголовок по территории России.

Однако следует учитывать ряд важных положений, содержащихся в "Основах государственной политики в сфере ядерного сдерживания", а также крайне прочные позиции российской "пятой колонны" и связи отечественных элит с Соединенными Штатами и Западом в целом. Исходя из этого, эксперт рассматривает четыре вероятных сценария развития ситуации.

Первый вариант наиболее благоприятен и предполагает нанесение предупреждающего ядерного удара по Штатам и их союзникам, который бы поспобствовал подрыву экономического потенциала Запада и уничтожению стратегического вооружения противника, а также гарантировал бы России защиту от ответной атаки. Однако такой вариант не представляется возможным – после первого удара погибнут до 40 миллионов человек, в течение полугода скончаются вдвое больше. Ответный удар окажетс лишь немногим слабее превентивного и гарантирует России колоссальный ущерб. Было бы наивным полагать, что у руководства в Кремле найдется для этого решимость.

Второй вариант – упреждающий ядерный удар в условиях уничтожения США российских стратегических сил неядерным оружием. Противник нейтрализует лишь небольшую часть ядерного потенциала РФ – до 12%. А для США ответ окажется катастрофичным. Общие потери также могут составить до 200 млн человек уже в первый год.

Третий вариант – ответный ядерный удар с основным потенциалом всего российского ядерного вооружения. В таком случае обе страны прекратят существование.

И, наконец, четвертый вариант – ответный ядерный удар по Штатам, при котором до американской территории дойдут до 30% российских боевых блоков. Основная (хоть и не вся) часть американской экономики будет уничтожена. В итоге ядерной войны лидером нового мира станут КНР, Индия и Бразилия. А на гигантских опустошенных территориях наступит "ядерная осень".

Источник: Военно-промышленный курьер ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость340307
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Ума нема- считай - калека! Люди - отродье дьявола, туда им и дорога.
Гость340444
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Гость340121
Не переживай- мы из вас все соки выжмем а потом выкинем вас как мусор. Таланты есть - из Китая едут из Индии, из России едут толпами. А вот у вас ни мечты, ни надежды. Одна беспросветная тяжёлая и бедная жизнь
опять возбудился какол из коробки из под холодильника,если не пистит конечно,прям жись удалась,ни кто в задрипанной омерике но пальцы гнет...,
в коробке то не холодно лишенец по ночам? ггггг,дома бутылки собирал а в омерике сразу стал буржуем,негры то не особо пользуются твоими булками,зато здесь гусар гусаром...
а по мне как был идиотом так им и остался,что взять с кастрюли
Гость340436
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Гость340121
Не переживай- мы из вас все соки выжмем а потом выкинем вас как мусор. Таланты есть - из Китая едут из Индии, из России едут толпами. А вот у вас ни мечты, ни надежды. Одна беспросветная тяжёлая и бедная жизнь
Вот что-то толп из России я не вижу. Посмотри статистику. Да и не рвуться особо. Приходится много денег платить чтобы перебрались. ))). По теме Индии, то посмотри статистику, сейчас именно на ПМЖ практически никто не едет, а то что работают удалённо на западные компании, то да, наверное. Но это не много не то о чём я тебе говорю. Внутренний социум формирует общее состояние государства, а не работающие на удалёнке люди. Говорю же, обёртка с этого <цензура> уже слетает благодаря ослепшим политикам. Они всё и погубят.
Гость340442
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понасмотрелись пиндосы фильмов Голивуда... типа бессмертные стали... а вот когда будет гореть собственная земля под ногами- позже поймут : что и как
гость
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Да пора уже потренироваться на авианосцах. П и н д о с ы не ответят.
Гость340436
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Безнаказанность - приводит к отсутствию обычного страха и к ещё большим злодеяниям. Вера в свою исключительность и право на мировое господство - приводит к ослеплению и совершению непоправимых ошибок. Это сейчас наблюдается в головах политиков в пиндосии. В ЕС народ тупо посажен кто за компромат, кто на денежной зависимости от пиндосов. В этом проблема сегодняшнего мира, и если бы не ядерное оружие, то давно бы уже началась третья мировая, опять были бы миллионы жертв и опять зарвавшаяся страны была бы опущена. Как ни странно, ядрёное оружие сейчас спасает людей от верной смерти.
Гость340121
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Гость340436
Ну тут ты не совсем прав. Ни кто не говорит что они там вот-вот сгниют. Нет конечно. Учитывая мощь армии и спецслужб, они высосут в начале все соки из своих сателлитов. Но это не останавливает стагнацию к которой идут пиндосы. У них сейчас большая проблема с притоком адекватной людской силы. А та что есть превратилась в не пойми что. Американская мечта с каждым годом становится всё грустнее и грустнее и грустнее. А без неё, они останутся ни с чем. Свои таланты у них не рождаются последнее время (не беру коммерсантов).
Не переживай- мы из вас все соки выжмем а потом выкинем вас как мусор. Таланты есть - из Китая едут из Индии, из России едут толпами. А вот у вас ни мечты, ни надежды. Одна беспросветная тяжёлая и бедная жизнь
Гость340436
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Гость340121
Вы смотрите уде лет 20 как «загнивает» 🇺🇸, ещё лет 15 как «деградирует» Европа. За это время вы просрали всё что могли и стали похожи на дикие орды голодных шакалов
Ну тут ты не совсем прав. Ни кто не говорит что они там вот-вот сгниют. Нет конечно. Учитывая мощь армии и спецслужб, они высосут в начале все соки из своих сателлитов. Но это не останавливает стагнацию к которой идут пиндосы. У них сейчас большая проблема с притоком адекватной людской силы. А та что есть превратилась в не пойми что. Американская мечта с каждым годом становится всё грустнее и грустнее и грустнее. А без неё, они останутся ни с чем. Свои таланты у них не рождаются последнее время (не беру коммерсантов).
Гость340075
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Да ладно вам, паханы уже договорились, что махач будет на территории уже зачищенного для драки свинарника. То что подохнет там куча свиней - никого не волнует. Все уже согласились, что отбросы, поклоняющиеся сдохшим дегенератам нацистам, в будущее идти не должны. Сдохнут и ладушки. Всем легче и воздух чище. А на поляне пацаны помахаются, трупиками свиней помашут, да потом поделят территорию планеты для нового мирового соглашения. А шо, разве кому-то жалко, что сдохнут эти дегенераты в кастрюлях на ушах и в драных кружевных труселях? Ни там ни здесь всем эти скоты по барабану.
Гость340437
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Маразм
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