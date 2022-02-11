Потери составят сотни миллионов человек

На фоне очередного обострения в отношениях России и США в медиа вновь поползли слухи о ядерном конфликте с выжимками экспертных комментариев и военной аналитикой. Не так давно бывший глава штаба американских ВВС Дэвид Гольдфейн указал, что для того, чтобы стереть Россию с лица земли, нужно три этапа. Первый предполагает мобилизацию сил в ЕС для перехвата ядерных боеголовок противника.

Как указал эксперт, доктор военных наук Константин Сивков, речь, вероятнее всего, идет о развертывании сил стратегических американских ПРО в Европе. Второй этап – усиление этой системы уже в Северной Америке. И, наконец, финальный шаг – одновременный пуск 2688 боеголовок по территории России.

Однако следует учитывать ряд важных положений, содержащихся в "Основах государственной политики в сфере ядерного сдерживания", а также крайне прочные позиции российской "пятой колонны" и связи отечественных элит с Соединенными Штатами и Западом в целом. Исходя из этого, эксперт рассматривает четыре вероятных сценария развития ситуации.

Первый вариант наиболее благоприятен и предполагает нанесение предупреждающего ядерного удара по Штатам и их союзникам, который бы поспобствовал подрыву экономического потенциала Запада и уничтожению стратегического вооружения противника, а также гарантировал бы России защиту от ответной атаки. Однако такой вариант не представляется возможным – после первого удара погибнут до 40 миллионов человек, в течение полугода скончаются вдвое больше. Ответный удар окажетс лишь немногим слабее превентивного и гарантирует России колоссальный ущерб. Было бы наивным полагать, что у руководства в Кремле найдется для этого решимость.

Второй вариант – упреждающий ядерный удар в условиях уничтожения США российских стратегических сил неядерным оружием. Противник нейтрализует лишь небольшую часть ядерного потенциала РФ – до 12%. А для США ответ окажется катастрофичным. Общие потери также могут составить до 200 млн человек уже в первый год.

Третий вариант – ответный ядерный удар с основным потенциалом всего российского ядерного вооружения. В таком случае обе страны прекратят существование.

И, наконец, четвертый вариант – ответный ядерный удар по Штатам, при котором до американской территории дойдут до 30% российских боевых блоков. Основная (хоть и не вся) часть американской экономики будет уничтожена. В итоге ядерной войны лидером нового мира станут КНР, Индия и Бразилия. А на гигантских опустошенных территориях наступит "ядерная осень".