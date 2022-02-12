Россия переиграла вездесущие Штаты, уверен автор

Недавняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином не только укрепила дружественные отношения двух государств, но и не оставила равнодушным главу Соединенных Штатов Джо Байдена. Такого мнения придерживается обозреватель турецкой газеты Turkiye Gazetesi Исмаил Капан.

Журналист напомнил, что Москва и Пекин объявили о новом соглашении по поставкам природного газа и нефти объемом, превышающем 150 миллиардов долларов. И в этом торговом обмене будет использоваться евро.

"И когда? В тот момент, когда Байден настаивал на закрытии "Северного потока – 2" для экономического подавления России. В тот момент, когда у Китая были серьезные проблемы с электроснабжением", – указывает автор.

Китайская сторона, в свою очередь, поддержала предложение россиян о создании долгосрочных и юридически обязывающих участников гарантий безопасности. Свое удовлетворение Путин выразил словами о том, что отношения РФ и Китая в полной мере соответствуют духу дружбы и стратегического партнерства.

"Другими словами, это соглашение, дающее возможность открыть огромный китайский рынок на фоне возможной потери России на европейском рынке. Почему бы Путину не сказать: "наши отношения уникальны?" – пишет автор.

Капан уверен, что сделанный в Пекине снимок, на котором два лидера стоят перед камерами, говорит о геополитическом проигрыше Джо Байдена в этой схватке.

"Фотография в Пекине оказалось не той, которую бы хотел увидеть Байден. Более того, акцентированные Шольцем положения, выраженные в Белом доме, не могут не беспокоить Штаты. Видите ли, кое-кто из американского руководства полагает, что современная Германия – образец той страны, которой она когда-то была в годы холодной войны. А Макрон тем временем заявляет, что достиг того, зачем приехал в Москву. Хотя его вообще никто на Западе об этом не просил", – пишет автор.

Ранее СМИ заявили, что Путин нанес по США "двойной удар" за счет договоренностей с Пекином.