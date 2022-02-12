Где-то грустит один Байден: снимок Путина и Си Цзиньпина назвали поражением Белого дома

Где-то грустит один Байден: снимок Путина и Си Цзиньпина назвали поражением Белого дома
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Li Tao/www.globallookpress.com
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Россия переиграла вездесущие Штаты, уверен автор

Недавняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином не только укрепила дружественные отношения двух государств, но и не оставила равнодушным главу Соединенных Штатов Джо Байдена. Такого мнения придерживается обозреватель турецкой газеты Turkiye Gazetesi Исмаил Капан.

Журналист напомнил, что Москва и Пекин объявили о новом соглашении по поставкам природного газа и нефти объемом, превышающем 150 миллиардов долларов. И в этом торговом обмене будет использоваться евро. 

"И когда? В тот момент, когда Байден настаивал на закрытии "Северного потока – 2" для экономического подавления России. В тот момент, когда у Китая были серьезные проблемы с электроснабжением", – указывает автор.

Китайская сторона, в свою очередь, поддержала предложение россиян о создании долгосрочных и юридически обязывающих участников гарантий безопасности. Свое удовлетворение Путин выразил словами о том, что отношения РФ и Китая в полной мере соответствуют духу дружбы и стратегического партнерства.

"Другими словами, это соглашение, дающее возможность открыть огромный китайский рынок на фоне возможной потери России на европейском рынке. Почему бы Путину  не сказать: "наши отношения уникальны?" – пишет автор.

Капан уверен, что сделанный в Пекине снимок, на котором два лидера стоят перед камерами, говорит о геополитическом проигрыше Джо Байдена в этой схватке.

"Фотография в Пекине оказалось не той, которую бы хотел увидеть Байден. Более того, акцентированные Шольцем положения, выраженные в Белом доме, не могут не беспокоить Штаты. Видите ли, кое-кто из американского руководства полагает, что современная Германия – образец той страны, которой она когда-то была в годы холодной войны. А Макрон тем временем заявляет, что достиг того, зачем приехал в Москву. Хотя его вообще никто на Западе об этом не просил", – пишет автор.

Ранее СМИ заявили, что Путин нанес по США "двойной удар" за счет договоренностей с Пекином.

Источник: Turkiye Gazetesi
Игорь ЛУКЬЯНОВ
Гость339844
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Гость340079
И тем самым покажут крытых иногентов а их дети пусть сидят там за лужей всё ровно от их тупого заподного образования России нет проку один вред.
Крытых ? Соловьев, стриженова , лавров, далее по списку
Гость340079
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Гость339844
А что бы русским стало понятно , американцам надо присвоить себе все деньги , которые хранят чиновники расеи в американских банках , а их детей и их бабенок выкинуть из Америки. Пусть в расею шуруют
И тем самым покажут крытых иногентов а их дети пусть сидят там за лужей всё ровно от их тупого заподного образования России нет проку один вред.
Гость339844
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Гость339876
А чтобы американцам было понятнее, нашему МИД РФ нужно снабдить наше заявление броским заголовком "Highly likely".
А что бы русским стало понятно , американцам надо присвоить себе все деньги , которые хранят чиновники расеи в американских банках , а их детей и их бабенок выкинуть из Америки. Пусть в расею шуруют
Гость339834
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Враждебный окружающий блок НАТО - самый кошмарный сон, который снится Путину каждую ночь. А эти китайцы за несколько лет Рассею лишат атмосферы.
hi! Китайроссея Цинь, Сибирь Чпок, Масквань, Путинь Бздинь...
Кастрюльку бы снял с головы. Воздушная тревога закончилась.
Гость340183
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Витязи (типа "русские"), оказались подстилками и радуются. А где скрепы? Вы убогие!!!
Гость340730
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У вас, в слове "вездессущие" есть ошибка.
Гость340485
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бидон с осе т вместе со своими холопами ))
Враждебный окружающий блок НАТО - самый кошмарный сон, который снится Путину каждую ночь. А эти китайцы за несколько лет Рассею лишат атмосферы.
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hi! Китайроссея Цинь, Сибирь Чпок, Масквань, Путинь Бздинь...
Гость340709
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Мдааа Вот это победа.... Чёрт он даже не думает о нас
Гость339876
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Гость340465
И главное без всяких доказательств, дескать, одна бабка сказала....!!!
А чтобы американцам было понятнее, нашему МИД РФ нужно снабдить наше заявление броским заголовком "Highly likely".
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