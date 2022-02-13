Глава государства не понимает, как Москва осмелилась выступить с требованиями к НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал журналистам об изменениях во внешнем поведении российского лидера Владимира Путина, которые он подметил. В ходе интервью глава европейского государства указал, что в последний раз общался с российским коллегой в середине декабря 2021 года.

В конце прошлого года президент России предъявил НАТО требования, заявив, что Альянс обязан отойти к границам 1997 года и отказаться от дальнейшего расширения на восток, а также прекратить военные действия на территории Украины. Ниинисте сообщил, что в декабре в телефонном разговоре российский лидер показался ему "очень формальным" в обсуждении требований – словно читал все предложения с листка бумаги. Впрочем, Путин лишь повторил ранее изложенные тезисы, указал Ниинисте.

"Конечно, я не знаю, о чем думает Путин. Но Россия готова платить высокую цену за то, что считает важным. Санкции, несомненно, окажут серьезное влияние на российскую экономику, особенно в долгосрочной перспективе. Я даже не знаю, насколько хорошо я его понимаю. Но я пытаюсь понять", – заявил Ниинисте.

Президент Финляндии признался, что в декабре считал Украину настоящей приманкой для коллективного Запада, а все претензии к Соединенным Штатам и НАТО – реальной целью России. Однако Ниинисте склоняется к тому, что украинский вопрос имеет для Российской Федерации ключевое значение.

Ранее обозреватель американского издания The Hill Гордон Чанг заявил, что Кремль смог нанести "двойной удар" по Соединенным Штатам за счет нового соглашения с китайскими коллегами по поставкам углеводорода и укрепления связи с Пекином, что особенно важно в противостоянии с НАТО.