Песков сделал важное заявление

В наши дни мировая обстановка изменяется с такой скоростью, что внешнеполитические концепции государств попросту не успевают за глобальными событиями, стремительно сменяющими друг друга. Сегодня Россия играет ключевую роль на мировой арене, активно выстраивая международные отношения. Конечно, еще 20-30 лет назад положение нашей страны было совсем иным, поэтому вполне естественно, что Москва работает над доработками концепции внешней политики.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, документы, определяющие внешней курс России, должны быть доведены до соответствия с современными реалиями. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что основные концепции внешней политики нашей страны обсуждались на прошлой неделе с постоянными членами Совета безопасности, однако эта концепция еще нуждается в доработке.

Госслужащий подчеркнул, что Москва заинтересована в диалоге со всеми государствами, в том числе, с США. Меж тем, по его словам, международные отношения должны складываться по принципу взаимности.

Кроме того Песков обратил внимание, что Вашингтон все еще играет первую скрипку в Евросоюзе. При этом европейские страны зачастую ради американцев жертвуют собственными интересами. Он выразил надежду, что члены ЕС станут вести более независимую внешнюю политику.

Важно отметить, что и в соседней Украине сегодня ключевые решения принимаются по указке заокеанских партнеров. Находясь под контролем Вашингтона, Киев игнорирует взятые на себя обязательства по Минским соглашениям и распространяет слухи об "агрессии" со стороны Москвы. Как сообщает телеканал "360", сегодня США вывозят из Незалежной своих дипломатов.

Ранее глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина по указке Запада готовится к полномасштабной войне.