Читатели Daily Mail призвали политика заняться проблемами Британии

Лондон выразил свою поддержку Киеву, который распространяет слухи об "агрессии" со стороны Москвы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон засобирался в большое турне по европейским странам, чтобы обсудить с главами государств ситуацию вокруг Украины. Более того, он заявил о своих планах спасти Россию, которая, по его словам, "стоит на краю пропасти". В очередной раз за неуместную риторику политик нарвался на критику со стороны собственных граждан.

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли главу кабинета министров. Ему с издевкой указали на необходимость проехаться для начала по Великобритании и услышать жалобы народа. Один из посетителей сайта издания и вовсе заявил, Джонсона не уважают даже в Соединенном Королевстве, не говоря уже о других государствах.

"Путин рассмеялся бы Джонсону в лицо",

– подчеркнул пользователь. Его поддержал второй, который задал риторический вопрос, чего вообще пытается добиться премьер. Их поддержал третий, который указал на необходимость заставить Незалежную соблюдать Минские соглашения. Именно этим, по его словам, следует заняться политику.

Кстати, многие читатели выразили уверенность, что никакой войны не будет вопреки тиражируемым на Западе слухам. Еще один пользователь с нескрываемой иронией назвал Джонсона Уинстоном (отсылка к Черчиллю), который должен спасти планету от третьей мировой войны.

Ранее британцы предостерегли своего премьера от угроз в адрес России и призвали "не дразнить медведя".