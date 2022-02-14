"Путин рассмеялся бы в лицо": британцы поиздевались над решившим спасти Россию Джонсоном

"Путин рассмеялся бы в лицо": британцы поиздевались над решившим спасти Россию Джонсоном
Борис Джонсон. Фото: Fot.Tedi / Newspix.Pl / www.globallookpress.com
продолжениеРоссия заменила США в роли мирового лидера - TAC
Читатели Daily Mail призвали политика заняться проблемами Британии

Лондон выразил свою поддержку Киеву, который распространяет слухи об "агрессии" со стороны Москвы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон засобирался в большое турне по европейским странам, чтобы обсудить с главами государств ситуацию вокруг Украины. Более того, он заявил о своих планах спасти Россию, которая, по его словам, "стоит на краю пропасти". В очередной раз за неуместную риторику политик нарвался на критику со стороны собственных граждан.

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли главу кабинета министров. Ему с издевкой указали на необходимость проехаться для начала по Великобритании и услышать жалобы народа. Один из посетителей сайта издания и вовсе заявил, Джонсона не уважают даже в Соединенном Королевстве, не говоря уже о других государствах.

"Путин рассмеялся бы Джонсону в лицо",

– подчеркнул пользователь. Его поддержал второй, который задал риторический вопрос, чего вообще пытается добиться премьер. Их поддержал третий, который указал на необходимость заставить Незалежную соблюдать Минские соглашения. Именно этим, по его словам, следует заняться политику.

Кстати, многие читатели выразили уверенность, что никакой войны не будет вопреки тиражируемым на Западе слухам. Еще один пользователь с нескрываемой иронией назвал Джонсона Уинстоном (отсылка к Черчиллю), который должен спасти планету от третьей мировой войны.

Ранее британцы предостерегли своего премьера от угроз в адрес России и призвали "не дразнить медведя".

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость340312
Пожаловаться Ответить
Джонсон клоун Европы !!!
гость
Пожаловаться Ответить
Авсе говорят ковид,ковид. Тут похоже УКРОВИД.
Гость340273
Пожаловаться Ответить
Гость341211
Но действительно же, на краю Россия стоит. Пропили всё что было. И что теперь? Результат очевиден.
Пока видно, что пропил мозг только ты.....
Гость341211
Пожаловаться Ответить
Но действительно же, на краю Россия стоит. Пропили всё что было. И что теперь? Результат очевиден.
Вовка из 1а
Пожаловаться Ответить
Не, Путин воспитанный человек. Он не стал бы смеяться над придурком. Принял бы его, выпили по маленькой по можжевеловой. А потом бы он вызвал санитаров. И Джонсона под рученьки в здание им. Кащенко.
Гость341141
Пожаловаться Ответить
Домовенку Кузьке привезли отборный кокс от хриплого карликового укропианиста.
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Еще немного и Борьян забудет про Хохлостан.
1
новости партнеров

Подгадал момент: Путин нанес "двойной" удар по США с помощью союзников

Кремль обошел Белый дом и находится на шаг впереди

Нежничающий с любимцем Лукашенко попал на видео

Батька не сдержал эмоций на хоккее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей