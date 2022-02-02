Премьеру напомнили о мощи сверхдержавы

Во вторник, 1 февраля, глава британского кабмина Борис Джонсон совершил визит на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленском. Стороны подробно обсуди слухи о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом, которыми пестрят страницы западных газет. Англичанин не упустил возможности поднять провалившийся из-за ковид-скандала рейтинг и решил поугрожать России, вследствие чего нарвался на критику со стороны собственных граждан.

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли заявления премьер-министра и призвали "мышку" не пугать "кошку". Они отметили, что Джонсону следовало бы выступать на комедийной сцене, что, кстати, полностью соответствовало бы уровню профессионального юмориста Владимира Зеленского.

Как может "крошечная" Великобритания угрожать "огромной" России, удивляются пользователи. Один из них назвал главу правительства "болваном", который хочет потратить деньги налогоплательщиков на политику "экспансии" Евросоюза.

"Хватит дразнить медведя, они сверхдержава, которая может стереть нас с лица планеты, хватит отдавать наши деньги и военную технику Украине", – прокомментировал ситуацию Ram man.

Угрозы премьера Британии в адрес нашего энергетического сектора тоже не пришлись подданным королевства по вкусу. Они напомнили политику о зависимости Лондона от российского газа. Многие предположили, что Джонсон даже не понимает, для чего приехал в Киев.

Раннее критике подвергся и Владимир Зеленский. Его фактически обвинили в присвоении полномочий Верховной Рады.