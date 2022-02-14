Россия заменила США в роли мирового лидера - TAC

Россия заменила США в роли мирового лидера - TAC
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Вашингтон не может смириться со статусом Москвы

На планете сложился новый мировой порядок, обозначивший крах американской гегемонии. На ведущие позиции вышла Россия. Однако Вашингтон никак не может смириться с успехами Москвы, своего давнего противника со времен Холодной войны. Об этом заявил ведущий обозреватель издания The American Conservative Род Дреер.

По его словам, причиной поражения США на мировой арене послужили многочисленные бессмысленные войны. Он напомнил читателям о вторжении американцев в Ирак и о бегстве из Афганистана. Кроме того, журналист коснулся ситуации вокруг Украины.

Он подчеркнул, что в случае реального военного конфликта европейские страны не будут помогать Незалежной, потому что многие из них считают справедливыми требования Москвы о недопустимости членства Киева в НАТО. Более того, по словам эксперта, в этой ситуации Европа не может рассчитывать даже на помощь США.

"Многополярность – реальность нашего времени, нравится это Америке или нет", – пишет TAC.

Как отмечает РИА ФАН, обозреватель указал на важную проблему США. По его словам, Вашингтон все время игнорирует тот факт, что ему никто не позволял единолично решать судьбы других государств, в том числе, во время военных вторжений.

Журналист уверен, что сегодня Москва защищает собственные интересы. Он призвал США не забывать о том, что сейчас Россия – намного более сильное государство, чем это было после распада Советского Союза.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наша страна меняет внешнеполитический курс, ориентируясь на современный миропорядок. Он также указал на готовность России выстраивать диалог с США на условиях взаимности.

Источник: TAC ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость341174
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Настоящий ОДЕССИТ
Самоуверенность никогда не доводила дело до положительного конца. Не завидую двум оголтелым маразматикам. Бидон и Трамп свое дело для Америки сделали, поэтому пиндосстан в клоаке.
Но так, как Россию разворовали российские правители 21 века, так даже Байден и Трамп вместе взятые США не смогли разворовать
Гость341174
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Очередные российские высокомерие и мания величия. Хочет быть Россия мировым лидером? Пусть делает так, чтобы в мире нефть, газ, золото, платина, серебро и т.п. котировались и покупались исключительно в российских рублях, а не в американских долларах. Далее, пусть Россия сделает свой крипторубль по аналогии с USDT и BUSD, который будет успешно торговаться на ведущих мировых биржах.
Настоящий ОДЕССИТ
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Самоуверенность никогда не доводила дело до положительного конца. Не завидую двум оголтелым маразматикам. Бидон и Трамп свое дело для Америки сделали, поэтому пиндосстан в клоаке.
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