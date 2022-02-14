"Масштабные последствия": Большая семерка приготовила новый удар по России

"Масштабные последствия": Большая семерка приготовила новый удар по России
Фото: Andrew Parsons / No 10 Downing Str / www.globallookpress.com
G7 поддерживает украинские слухи о войне

Большая семерка собирается ввести новые экономические санкции против России. Соответствующее решение приняли министры финансов стран-членов организации. Их совместное заявление опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании.

Главы финансовых ведомств, представляющие Соединенное Королевство, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США поддержали распространенные властями Украины слухи о "вторжении" нашей страны. Иными словами, ограничения против России должны стать реакцией на "агрессию", которая с прошлого года все никак не состоится и, более того, уже много раз опровергалась со стороны Москвы. 

Меж тем, нам обещают "масштабные последствия" от санкций. По задумке членов G7, они должны немедленно ударить по отечественной экономике. В то же время чиновники подчеркнули, что это станет крайней мерой, если они не смогут добиться деэскалации ситуации дипломатическим путем.

Кроме того, министры финансов отметили, что Большая семерка совместно с МВФ оказывает Незалежной экономическую поддержку. Меж тем, от украинских властей требуют проведения реформ по западным лекалам.

Кстати, новый канцлер Германии Олаф Шольц тоже требует от нашей страны сигнала о деэскалации. Он собирается провести переговоры в Киеве и Москве, но в то же время грозит России "серьезными последствиями".

Ранее граждане Великобритании раскритиковали премьер-министра Бориса Джонсона за стремление решить проблемы Украины и "спасти" Россию. Политика призвали заняться собственной страной.

Источник: Официальный сайт правительства Великобритании ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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