Кремлю не нужные никакие военные конфликты

Открытая для журналистов часть встречи российского лидера Владимира Путина с главой министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова имеет в некотором роде символическое значение. Главный посыл со стороны властей же заключается в том, что стороны продолжат обсуждение договоренностей по поводу гарантий безопасности со стороны Североатлантического альянса, полагает политолог Константин Калачев.

Эксперт напомнил, что украинской теме в медийном поле уделено самое пристальное внимание. Однако взгляды общественности по разным сторонам кардинально отличаются. В РФ не желают верить даже в возможность военного конфликта с Киевом – слова президента на встрече с главой МИД ориентированы именно на эту аудиторию.

Второй момент же заключается в том, что таким образом Кремль выбил почву из-под ног у тех, кто по умолчанию считает Кремль агрессором и верит в неизбежность войны.

"Мы стоим на позициях, мы нуждаемся в гарантиях безопасности, а не в военном конфликте", – объяснил позицию властей политолог.

Лидер российской дипломатии отметил, что по ключевым предложениям российской стороны ответ Соединенных Штатов и НАТО по-прежнему отрицательный. Ни одно компетентное официальное лицо на Западе не отреагировало на прямое послание Лаврова – в МИД поступили лишь "две маленькие бумажки" от генсека НАТО и главы евродипломатии с призывом продолжать диалог. Ведомство же расценивает полученный ответ как пренебрежение к партнерам и пример мании величия со стороны Евроатлантики.

