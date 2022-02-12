Подгадал момент: Путин нанес "двойной" удар по США с помощью союзников

Подгадал момент: Путин нанес "двойной" удар по США с помощью союзников
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Кремль обошел Белый дом и находится на шаг впереди

Российский лидер Владимир Путин вовсе не случайно выбрал датой визита в Пекин открытие зимней Олимпиады-2022. Встреча позволила президенту РФ заручиться поддержкой КНР, чтобы нанести "двойной удар" по позициям Соединенных Штатов на евразийском пространстве, считает обозреватель американского издания The Hill Гордон Чанг.

По мнению автора, Москва решила перестраховаться из-за оказываемого давления на "Северный поток – 2": в Кремле решили придумать план "Б" на случай, если проект будет сорван. Поэтому российская сторона решила добиться от Китая согласия на увеличение закупок углеводорода.

"Послание Китая американцам с остальными странами оказалось безошибочным. Правительства Китая и Российской Федерации дали ясно понять всему миру, что их общая конфронтация с Соединенными Штатами включает в себя не только противостояние с общим соперником, но и заботу друг о друге. Китай уже во время экономического ухаживания за Ираном доказал, что готов работать с попавшими под западные санкции странами", – говорится в материале.

Чанг считает, что в итоге Москва обошла Вашингтон и оказалась на шаг впереди – во время открытия Олимпийских игр президент России объявил о новой нефтегазовой сделке РФ и Китая на 117,5 млрд долларов.

"Российско-китайские отношения расцветают в самых разных направлениях – от военной до инфраструктурной отраслей. И стоит ожидать того, что Пекин бросит Москве спасательный круг. Отчасти и потому, что сосредоточенность Соединенных Штатов на восточноевропейском пространстве выводит нас из равновесия в Азии", – считает автор.

Ранее китаевед Николай Вавилов объяснил, почему Путин не стал пожимать руку Си Цзиньпину.

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
Гость.
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Гость340485
Чувак, мне сегодня платежка пришла. 20рублей за месяц. За газ. Я прослезился.
Непездичка , Есть такая мааленькая птичка)))) В РФ стоимость для населения трубного газа, около 6 рублей за 1 куб. м. Значит, ты сжег всего около 3 кубов газа, Получается ,ты там не живешь или как и все , путиноиды .издишь.
Гость339854
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Гость340404
после перестройки честные люди или уехали или их убили
те,кто был хапугой.......И пошло и поехало,кто был ничем,то
заимел всё,разбой,грабежи,убийство....БЕЗПРЕДЕЛ
Из белого сделать черное легко,а наоборот?Надо время.
Менталитет резко поменялся и в худшую сторону.
Считали,что там на западе всё лучше,самое лучшее -это вы сами
Но надо понять это и принять.
просто прими что ты был рожден дебилами и родился от них же
это генетика, небратка
Гость339854
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Гость340741
ты просто пустобрех. заставляет работать? ты серьезно. да у начальника нет никаких средств чтобы заставить. уволить может но опятьже будет за это платить. да и бюрократии на западе намного больше.
разговор глухого со слепым
Гость340741
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Гость340715
Ооо сколько нашлось тех думающих что в Европе народ имеет миллионы.
В России никто не пашет как в Европе, Америке, Канаде, там за то что тебе платят хозяин фирмы заставляет работать, а не бамбук курить.
То что делает один человек в Европе, в России 5. И еще и курят постоянно, а там это вычитается из рабочего времени.
ты просто пустобрех. заставляет работать? ты серьезно. да у начальника нет никаких средств чтобы заставить. уволить может но опятьже будет за это платить. да и бюрократии на западе намного больше.
Гость340485
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Алекс
Ox, kak он нас....Как теперь жить?! А газ, я так понимаю, чуть ли не бесплатно Китаю? В ответ на поддержку на словах?
Чувак, мне сегодня платежка пришла. 20рублей за месяц. За газ. Я прослезился.
Гость340485
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Гость340460
Так это разве не Рабы, те 100 млн человке населения России, которые в регионах работают за 300-400 долларов в месяц. Фактически на еду ))) Это и есть самые настоящие рабы Путина и его банды…
На западе люди хоть работают за гораздо более человеческие деньги..
За 400 долларов работает тот кого это устраивает и кто тупо не хочет рвать <цензура>. Я в чем то с ними согласен, но предпочитаю зарабатывать больше )))
Гость340485
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Гость340715
Ооо сколько нашлось тех думающих что в Европе народ имеет миллионы.
В России никто не пашет как в Европе, Америке, Канаде, там за то что тебе платят хозяин фирмы заставляет работать, а не бамбук курить.
То что делает один человек в Европе, в России 5. И еще и курят постоянно, а там это вычитается из рабочего времени.
Ты проснись уже, твой <цензура> времен 90 годов. В России давно люди уже работают больше чем в гейропах.
Гость340715
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Ооо сколько нашлось тех думающих что в Европе народ имеет миллионы.
В России никто не пашет как в Европе, Америке, Канаде, там за то что тебе платят хозяин фирмы заставляет работать, а не бамбук курить.
То что делает один человек в Европе, в России 5. И еще и курят постоянно, а там это вычитается из рабочего времени.
Гость340460
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Гость340672
Раб всегда Раб. Служите дальше доллару и беситесь дальше не понимая что есть ещё люди которых не возможно купить.
Так это разве не Рабы, те 100 млн человке населения России, которые в регионах работают за 300-400 долларов в месяц. Фактически на еду ))) Это и есть самые настоящие рабы Путина и его банды…
На западе люди хоть работают за гораздо более человеческие деньги..
Алекс
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Гость340404
после перестройки честные люди или уехали или их убили
те,кто был хапугой.......И пошло и поехало,кто был ничем,то
заимел всё,разбой,грабежи,убийство....БЕЗПРЕДЕЛ
Из белого сделать черное легко,а наоборот?Надо время.
Менталитет резко поменялся и в худшую сторону.
Считали,что там на западе всё лучше,самое лучшее -это вы сами
Но надо понять это и принять.
БеЗ...?! предел?
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