Кремль обошел Белый дом и находится на шаг впереди

Российский лидер Владимир Путин вовсе не случайно выбрал датой визита в Пекин открытие зимней Олимпиады-2022. Встреча позволила президенту РФ заручиться поддержкой КНР, чтобы нанести "двойной удар" по позициям Соединенных Штатов на евразийском пространстве, считает обозреватель американского издания The Hill Гордон Чанг.

По мнению автора, Москва решила перестраховаться из-за оказываемого давления на "Северный поток – 2": в Кремле решили придумать план "Б" на случай, если проект будет сорван. Поэтому российская сторона решила добиться от Китая согласия на увеличение закупок углеводорода.

"Послание Китая американцам с остальными странами оказалось безошибочным. Правительства Китая и Российской Федерации дали ясно понять всему миру, что их общая конфронтация с Соединенными Штатами включает в себя не только противостояние с общим соперником, но и заботу друг о друге. Китай уже во время экономического ухаживания за Ираном доказал, что готов работать с попавшими под западные санкции странами", – говорится в материале.

Чанг считает, что в итоге Москва обошла Вашингтон и оказалась на шаг впереди – во время открытия Олимпийских игр президент России объявил о новой нефтегазовой сделке РФ и Китая на 117,5 млрд долларов.

"Российско-китайские отношения расцветают в самых разных направлениях – от военной до инфраструктурной отраслей. И стоит ожидать того, что Пекин бросит Москве спасательный круг. Отчасти и потому, что сосредоточенность Соединенных Штатов на восточноевропейском пространстве выводит нас из равновесия в Азии", – считает автор.

Ранее китаевед Николай Вавилов объяснил, почему Путин не стал пожимать руку Си Цзиньпину.