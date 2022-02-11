На Украине раскрыли сценарии отставки Зеленского

На Украине раскрыли сценарий отставки Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Глава Незалежной продолжает воевать со СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский уже давно наплевал на нормы демократии и европейские ценности, которыми обещал обоготить своих граждан в случае победы на выборах главы государства. Победа состоялась, а вот демократии как не было, так и нет. Особенно это сказывается на работе журналистов. Власти Незалежной активно расправляются как с редакциями, так и с рядовыми корреспондентами, если они позволяют себе критиковать официальный Киев. 

Примечательно, что борьба Зеленского со СМИ вызывает недовольство не только в самой Украине, но и у его западных партнеров. Евросоюз уже потребовал от главы Незалежной прекратить репрессии против прессы. Киев проигнорировал призыв Брюсселя. Меж тем, в Верховной Раде уверены, что дальнейшее противостояние со свободой слова может стоить бывшему юмористу политической карьеры.

На реальную проблему ущемления демократических свобод на Украине обратил внимание оппозиционный депутат Борис Колесников. Он напомнил главе государства, что борьба политиков с журналистами всегда приводила к негативному сценарию. Они, по словам парламентария, "заканчивали или плохо, или очень плохо".

Таким образом в эфире местного политического ток-шоу депутат раскрыл сценарий отставки Зеленского с поста главы Незалежной. Борьба со свободой слова может дорого обойтись главнокомандующему. Колесников опубликовал фрагмент выступления в своем аккаунте на Facebook.

Член украинского парламента подчеркнул, что предшественники Зеленского не позволяли себе запрещать СМИ. По его словам, нынешний глава государства фактически взял на себя функции руководителя СНБО. Этот орган без решения суда предъявляет обвинения и закрывает оппозиционные редакции.

Ранее в США высмеяли конфликт Зеленского и Байдена из-за "вторжения" России, а самого президента Украины назвали агентом нашей страны.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость340075
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Мне Зелепукина жалко. Он слабый и зависимый. Решил опереться на жидкую кашицу плохо пахнущую. Но судя по тренду - следующий будет вообще без мозга.
Гость340140
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ЕГО МЕСТО У ПАРАШИ --- ЭТОТ ЧМО КЛОУН ПРОДАЖНЫЙ И ТРУСЛИВЫЙ ОТМОРОЗОК
Гость340465
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Зато ЗЕ продолжает пиариться, общая всем пенсионерам 60+ выдать по смартфону по весне (правда, это его еще предвыборное обещание). Говорят, что Марина Порошенко на пенсию пошла, вот уж ее обрадовала эта новость!!! Прям ждет с нетерпением торжественного вручения смартфона эдак гривен за 1500!!!!
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