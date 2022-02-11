Власти Незалежной хотят выяснить у РФ точное количество военных и техники, их подчиненность и дату завершения маневров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Москвы объяснений по военной деятельности ВС РФ в районах, прилегающих к территории Незалежной. Об этом он сегодня сообщил на своей странице в "Твиттере".

По его словам, Россия должна предоставить информацию о точных районах проведения учений, датах их завершения, численный и боевой состав подразделений, кому они подчиняются, а также все типы вооружений и техники, которые участвуют в маневрах.



"Мы официально... обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины", – написал пан Кулеба.

Министр подчеркнул, что на ответ у Москвы есть 48 часов. В случае если киевский режим не дождется реакции или предоставления информация окажется "недостаточной или ненадлежащей", ненька собралась обратиться к России и остальным государствам-участницам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ "должна будет предоставить разъяснения".

Комментарии российских пользователей соцсетей на сей ультиматум по большей части представить невозможно из-за обилия обсценной лексики, которую можно кратко представить фразой: идите в баню. Приведем самые удобочитаемые и не нарушающие закон о СМИ под постом военкора Александра Коца в его телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Президент клоун и министры у него шуты", "А чем венская конвенция лучше минских соглашений?", "Ну, в этом случае пускай Украина предоставит аналогичную подробную карту с размещением всех своих частей в районе Донбасса", "Кулеба, завязывай жрать грибы ,зализывая ЛСД!", "А рожа не треснет?".

