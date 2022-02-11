Министр Уоллес опроверг информацию СМИ об отправке в Незалежную 600 военных Соединенного Королевства

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе сегодняшней встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве поинтересовался у того, что на территории Украины делает спецназ Соединенного Королевства и когда его оттуда выведут. Также он предложил странам Запада внести свой вклад в снижение напряженности в Европе и перестать поставлять Киеву вооружение.

"Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться", – цитирует РИА "Новости" генерала армии.

Он напомнил англичанину ситуацию, которая сложилась в Афганистане, когда западники сначала долго накачивали страну оружием, а после выхода международного контингента оттуда оно попало в руки террористов.

В свою очередь Уоллес заявил, что выслушал заверения российской стороны об отсутствии планов Москвы вторгаться в Незалежную. По его словам, он воспринял их серьезно.

Также британец сообщил, что Лондон не намерен в отношениях с Москвой следовать принципу "разделяй и властвуй", пишет "КП".

Уоллес отметил, что поставки Туманным Альбионом оружия на Украину, носят ограниченный и сугубо оборонительный характер. Министр опроверг данные СМИ о том, что Британия собирается отправить в соборную 600 спецназовцев. Более того, он указал, что эта информация была размещена в таблоиде Daily Mirror, она не является достоверной, и не ему "учить журналистов", что не всему, что публикуется в медиа, нужно верить.



По его словам, речь идет о 100 инструкторах, обучающих украинских военных.

Добавим, в публикации Daily Mirror присутствует та же цифра. Возможно, издание ее скорректировало, т.к. статья вышла еще 5 февраля.

