Шойгу предложил Лондону объяснить присутствие британского спецназа на Украине

Шойгу предложил Лондону объяснить присутствие британского спецназа на Украине
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Министр Уоллес опроверг информацию СМИ об отправке в Незалежную 600 военных Соединенного Королевства

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе сегодняшней встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве поинтересовался у того, что на территории Украины делает спецназ Соединенного Королевства и когда его оттуда выведут. Также он предложил странам Запада внести свой вклад в снижение напряженности в Европе и перестать поставлять Киеву вооружение.

"Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться", – цитирует РИА "Новости" генерала армии.

Он напомнил англичанину ситуацию, которая сложилась в Афганистане, когда западники сначала долго накачивали страну оружием, а после выхода международного контингента оттуда оно попало в руки террористов.

В свою очередь Уоллес заявил, что выслушал заверения российской стороны об отсутствии планов Москвы вторгаться в Незалежную. По его словам, он воспринял их серьезно.

Также британец сообщил, что Лондон не намерен в отношениях с Москвой следовать принципу "разделяй и властвуй", пишет "КП".

Уоллес отметил, что поставки Туманным Альбионом оружия на Украину, носят ограниченный и сугубо оборонительный характер. Министр опроверг данные СМИ о том, что Британия собирается отправить в соборную 600 спецназовцев. Более того, он указал, что эта информация была размещена в таблоиде Daily Mirror, она не является достоверной, и не ему "учить журналистов", что не всему, что публикуется в медиа, нужно верить.

По его словам, речь идет о 100 инструкторах, обучающих украинских военных.

Добавим, в публикации Daily Mirror присутствует та же цифра. Возможно, издание ее скорректировало, т.к. статья вышла еще 5 февраля.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость339855
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На самом деле вся эта встреча очень высокопоставленных военных есть разведка. рекогносцировка - личное ознакомление с русскими генералами с которыми придется воевать.
Гость339853
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Гость340500
А почему мозг у Гость339853 находится в ж$пе? Видимо из=за этого он воспалился. В в нем воспаленном Крым все еще Украина, а на Донбасе российские войска. Лечить тебе его надо, болезный, серьезно лечить. Пока весна не началась. Там совсем туго тебе будет.
Гость340500 отравленый российской телепомойкой. Лечись болезненный !
Гость340500
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Гость339853
А что на территории Украины ( ОРДЛО и Крым ) делают российские войска? Или Донбас уже не Украина?
А почему мозг у Гость339853 находится в ж$пе? Видимо из=за этого он воспалился. В в нем воспаленном Крым все еще Украина, а на Донбасе российские войска. Лечить тебе его надо, болезный, серьезно лечить. Пока весна не началась. Там совсем туго тебе будет.
Лис
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Гость339853
А что на территории Украины ( ОРДЛО и Крым ) делают российские войска? Или Донбас уже не Украина?
В смысле - "уже"? Донбасс, душечка, - впрочем как и весь юго-восток, - никогда "Украиной" в твоём понимании не был. Крым так и подавно - украинцев там даже на пике было не больше 17%. Это Русские территории, населённые русскими, и отношения к Галиции (настоящая Украина) не имеют никакого - ни исторического, ни этнического, ни культурного. Но ты можешь считать весь мир Украиной, если тебе от этого лучше спится :)
Гость340121
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Афоня
Наглосаксам верить себя не уважать! В Москве говорят одно а уедут и по другому поют!
Вы себя не уважаете в любом случае. А вас и тем более никто и не рассматривает давно как какую то значимую силу. Только как источник международной вони
Гость339853
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А что на территории Украины ( ОРДЛО и Крым ) делают российские войска? Или Донбас уже не Украина?
Афоня
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Наглосаксам верить себя не уважать! В Москве говорят одно а уедут и по другому поют!
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