Отъезд россиян вызвал ряд трудностей

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что наши дипломаты и сотрудники дипмиссий в Незалежной покидают страну.



Отмечается, что отъезд россиян уже вызвал трудности: речь идет о записи на прием в посольство и консульства. Об этом рассказал осведомленный источник.

Подобный исход на фоне нагнетания обстановки вокруг Украины и России ранее предсказал глава российского МИД Сергей Лавров. Напомним, министра насторожила эвакуация дипломатов западных государств с Украины. Не исключено, что готовится провокация. Поэтому Москва может принять аналогичные меры и отозвать неосновной персонал дипмиссий, заявил тогда Лавров. Речь об отъезде с Украины российский дипломатов зашла на пресс-конференции, которую глава МИД РФ давал совместно с британской коллегой Элизабет Трасс после переговоров.

Между тем в российском посольстве в украинской столице информацию об эвакуации дипломатов пока не подтверждают. Сотрудники дипмиссии заявили, что пока такое решение озвучено не было и работают они в штатном режиме.