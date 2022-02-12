Предсказание Лаврова сбылось: российские дипломаты уезжают с Украины

Предсказание Лаврова сбылось: российские дипломаты уезжают с Украины
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
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Отъезд россиян вызвал ряд трудностей

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что наши дипломаты и сотрудники дипмиссий в Незалежной покидают страну.

Отмечается, что отъезд россиян уже вызвал трудности: речь идет о записи на прием в посольство и консульства. Об этом рассказал осведомленный источник.

Подобный исход на фоне нагнетания обстановки вокруг Украины и России ранее предсказал глава российского МИД Сергей Лавров. Напомним, министра насторожила эвакуация дипломатов западных государств с Украины. Не исключено, что готовится провокация. Поэтому Москва может принять аналогичные меры и отозвать неосновной персонал дипмиссий, заявил тогда Лавров. Речь об отъезде с Украины российский дипломатов зашла на пресс-конференции, которую глава МИД РФ давал совместно с британской коллегой Элизабет Трасс после переговоров.

Между тем в российском посольстве в украинской столице информацию об эвакуации дипломатов пока не подтверждают. Сотрудники дипмиссии заявили, что пока такое решение озвучено не было и работают они в штатном режиме.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость340075
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В Украине сформировалась единственная в своем роде титульная нация - идиоты.
Евгений
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Это просто пипец
Настоящий ОДЕССИТ
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Бандерлоги-обезьяны любят кусать из-за угла. Подальше от таких уродов!
₴ривна
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Исповедь хохла:У меня никогда не было своего ,независимого государства.Я всегда был холопом и слугой.Другие были моими хозяевами.Это были литовцы,потом монголы.Затем поляки,для них я был "бидло".Турки изголялись надо мной,австрийцы плевали в рожу.Немцы называли унтерменшам.Ничего за сою историю,не создал и не построил.И вот русские сжалились надо мной и дали спустя века создать свое государство.Но холоп всегда остается в душе холопом,посему,я за 30 лет просрал страну и продал ее американцам и ЕС за печеньки.Теперь я снова лижу их сапоги и жду бананов от МВФ.
₴ривна
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У настоящего украинского патриота две заботы: выгнать из Украины всех русских и отправиться в Россию на заработки.Разбежались, как тараканы, по всей Европе эти трудолюбивые, что бы выжить.....в нэньке всю работу переделали, теперь всем другим помогают....унитазы драют.Це Европа.Ну,что делать если кинули их лохов.Обещали,что даже с Европы ездить на Украину будут на заработки.А тут такое.Разрушили майданщики экономику,хоть в Европе немного можно заработать для семьи.
Гость340607
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Гость340121
<цензура> в шею хлопцы этих кацапских выродков, дышать будет легче
Ну, зато твои соплеменники показали себя на олимпиаде, когда с трибун орать всякую ересь и считать себя дюже европейским, ну это четко показывает, кто тут выродок
У ней особенная стать
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Гость340102
Умом Россию не понять
И дурью общей не измерить
У ней особенная стать
Насрать себе и всем соседям.
Киевский профессор: «Какое вторжение?! России не нужна грязная Украина». Россия не будет нападать на Украину, потому что ей не нужен один из самых грязных городов в мире – Киев и убитая промышленность.Об этом заявил профессор Института журналистики Никита Василенко. Россия не собирается содержать Украину и поднимать ее экономику. Кому нужна разоренная страна с населением, которое хочет, если работать, то в Польше.», – сказал профессор.
..да все поменялось.Не нужно никого оккупировать. Рабы приедут сами🔱🐖🐖🐖🐵🐵🐵🐀🐀🐀😱💩. Вон Польша отвоевала у России миллион рабов с Украины.
Насрать себе и всем соседям
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Гость340102
Умом Россию не понять
И дурью общей не измерить
У ней особенная стать
Насрать себе и всем соседям.
Евреев 40 лет водили по пустыне, а украинцев 30 лет водят по граблям.Никому вы габонцы не братья, <цензура> в чулках и платьях, за печеньки продавшие родину, жрав из рук их какой то уродины. Показали себя в полной мере, вы под стать гомосеку Бандере. Попрашайки вы, нищеброды, недобитой фашистской породы. Никогда вам не стать Европой, так и сдохните с голой <цензура>...
Умом Россию не понять
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Гость340102
Умом Россию не понять
И дурью общей не измерить
У ней особенная стать
Насрать себе и всем соседям.
Хохлы визжат, что РФ хочет захватить Украину. Россия, 25 лет назад, отпускала от себя Украину, как богатую невесту, с большим приданным. А теперь эта нищая, потасканная лядь🔱🤡🐷🐖🐵🐀😱💩💩💩, России нафуй не нужна.
со своей кучей навоза
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Гость340121
Так вы то когда со своей кучей навоза под названием Россия разберётесь ?
Хохлы, лживая и продажная недонация в мире. Просрали земли, страну, армию, флот. Даже церковь продали Иуде. Единственное на что способна хохля, это снабжать весь мир дешёвыми проститутками и сажать в кресла импортных министров.Польские унитазы ждут вас,шароварников:Слава Украине.Долбо№бам слава.
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