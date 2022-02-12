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СМИ со ссылкой на источники
сообщают, что наши дипломаты и сотрудники дипмиссий в Незалежной покидают
страну.
Отмечается, что отъезд россиян уже вызвал трудности: речь идет о записи на прием в посольство и консульства. Об этом рассказал осведомленный источник.
Подобный исход на фоне нагнетания обстановки вокруг Украины и России ранее предсказал глава российского МИД Сергей Лавров. Напомним, министра насторожила эвакуация дипломатов западных государств с Украины. Не исключено, что готовится провокация. Поэтому Москва может принять аналогичные меры и отозвать неосновной персонал дипмиссий, заявил тогда Лавров. Речь об отъезде с Украины российский дипломатов зашла на пресс-конференции, которую глава МИД РФ давал совместно с британской коллегой Элизабет Трасс после переговоров.
Между тем в российском посольстве в украинской столице информацию об эвакуации дипломатов пока не подтверждают. Сотрудники дипмиссии заявили, что пока такое решение озвучено не было и работают они в штатном режиме.
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..да все поменялось.Не нужно никого оккупировать. Рабы приедут сами🔱🐖🐖🐖🐵🐵🐵🐀🐀🐀😱💩. Вон Польша отвоевала у России миллион рабов с Украины.