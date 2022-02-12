Эвакуируют всех: вскрылись планы США на Украине

Эвакуируют всех: вскрылись планы США на Украине
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжение"Давайте перенесем": британцы просят Байдена отложить "российское вторжение" на Украину
О решении планируют объявить 12 февраля

Зарубежные СМИ рассекретили планы американцев на Украине. Так, сообщается, что Госдеп намерен эвакуировать всех сотрудников дипмиссии, расположенной в столице Незалежной.

Американская сторона продолжает нагнетать обстановку. В сообщении информагентства уточняется, что все дипломаты США должны покинуть Украину якобы на фоне "опасного российского вторжения". О решении эвакуировать сотрудников посольства Госдеп, по информации СМИ, должен объявить в субботу, 12 февраля.

Несмотря на отсутствие доказательств, Запад продолжает обвинять нашу страну в подготовке "вторжения" на Украину. Российская сторона неоднократно заявляла, что не заинтересована в военном конфликте с соседним государством. Однако эти доводы, похоже, не оказывают должного эффекта на западные страны.

Ранее СМИ сообщили, что Украину начали покидать наши дипломаты. Однако в российской дипмиссии в Киеве пока не подтвердили эту информацию. Посольство работает, как обычно, заявили сотрудники журналистам.

Источник: AP ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость340075
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Проект "Развали Украину" успешно заканчивается. Впервые в истории стадо, населявшее цивилизованную и экономически развитую страну Европы, успешно превратило ее в свинарник и развалило ее на набор помоек. Это вам не цветные революции и арабские весны. Это новое слово в цивилизационном переформатировании.
Настоящий ОДЕССИТ
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Под шумок, все основные государства бросили Хохлостан. Увязли идиоты в этой клоаке, а теперь стали думать)
гость
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21 понедельник-день тяжелый. А 2202 2022 точнее
Гость340035
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По последним данным от Байдена, начнется 16 февраля.
гость
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21 февраля начнется.
Гость340006
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В Китае усомнились в адекватности США после призыва повлиять на Россию
Гость339882
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Опять пиндосы собрались сокращать поголовье укробыдляка, даже и не шифруются уже, убедились, этот человекоподобный сброд все равно ничего не поймет и попрет в мясорубку, весело подскакивая и в вышиванках.
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