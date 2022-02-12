О решении планируют объявить 12 февраля

Зарубежные СМИ рассекретили планы американцев на Украине. Так, сообщается, что Госдеп намерен эвакуировать всех сотрудников дипмиссии, расположенной в столице Незалежной.



Американская сторона продолжает нагнетать обстановку. В сообщении информагентства уточняется, что все дипломаты США должны покинуть Украину якобы на фоне "опасного российского вторжения". О решении эвакуировать сотрудников посольства Госдеп, по информации СМИ, должен объявить в субботу, 12 февраля.

Несмотря на отсутствие доказательств, Запад продолжает обвинять нашу страну в подготовке "вторжения" на Украину. Российская сторона неоднократно заявляла, что не заинтересована в военном конфликте с соседним государством. Однако эти доводы, похоже, не оказывают должного эффекта на западные страны.

Ранее СМИ сообщили, что Украину начали покидать наши дипломаты. Однако в российской дипмиссии в Киеве пока не подтвердили эту информацию. Посольство работает, как обычно, заявили сотрудники журналистам.