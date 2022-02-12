Читатели принялись издеваться над Вашингтоном за "исключительно достоверную" информацию

Читательская аудитория британского таблоида Daily Mail с юмором отреагировала на сообщения медиа о готовящемся "вторжении" Российской Федерации на Украину. В материале приводится обращение президента Соединенных Штатов Джо Байдена к коллегам из Европейского союза.

Так, в ходе обсуждения Байден заявил, что Россия якобы намеревается уже 16 февраля "вторгнуться" на Украину. И спецслужбы Соединенных Штатов, и Пентагон уже говорят о получении "достоверной информации", переданной федеральному правительству. Данные исключительно подробны и содержат сведения о "конкретных маршрутах", которые якобы намереваются использовать российские военные подразделения.

Однако далее в материале автор совершенно неожиданно указывает, что "невозможно точно знать, действительно ли нападение неизбежно". Хотя информация, полученная американской стороной, содержит в себе исключительные подробности, а конкретная дата уже названа – среда, 16 февраля.

"Белый дом публично отметил, что Штаты не уверены, готов ли Путин к вторжению. Однако официальные лица вновь отметили, что наращивание Россией наступательных воздушных, наземных и морских средств у Украины достигло такого уровня, что она может вторгнуться в кратчайшие сроки", – говорится в материале.

В комментариях пользователи не поняли посыла материала, собранного из лоскутов явных противоречий.

"Джо, я прошу тебя, спрячься в подвале, как во время кампании 2020 года. Так от тебя будет гораздо больше пользы", "Какой же это мусор. Вы вообще в себе?", "Удивительно, как страна, которая собирается готовиться в войне, вдруг дает собрать такие ценные сведения – вплоть до даты. Интересно, кто здесь больше всех настаивает на "войне?", "Я за попкорном!", "Войну начнут Байден, Милли Марк и Остин. А еще к ним, пожалуй, присоединится Джастин Трюдо", "А точно 16 февраля? Я 16-го не могу, давайте перенесем на выходные, – пишут читатели.

Ранее в Штатах высмеяли спор Байдена и Зеленского, которые не сошлись в прогнозах по "вторжению" России.