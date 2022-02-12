"Давайте перенесем": британцы просят Байдена отложить "российское вторжение" на Украину

"Давайте перенесем": британцы просят Байдена отложить "российское вторжение" на Украину
Джо Байден. Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/www.globallookpress.com
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Читатели принялись издеваться над Вашингтоном за "исключительно достоверную" информацию

Читательская аудитория британского таблоида Daily Mail с юмором отреагировала на сообщения медиа о готовящемся "вторжении" Российской Федерации на Украину. В материале приводится обращение президента Соединенных Штатов Джо Байдена к коллегам из Европейского союза.

Так, в ходе обсуждения Байден заявил, что Россия якобы намеревается уже 16 февраля "вторгнуться" на Украину. И спецслужбы Соединенных Штатов, и Пентагон уже говорят о получении "достоверной информации", переданной федеральному правительству. Данные исключительно подробны и содержат сведения о "конкретных маршрутах", которые якобы намереваются использовать российские военные подразделения.

Однако далее в материале автор совершенно неожиданно указывает, что "невозможно точно знать, действительно ли нападение неизбежно". Хотя информация, полученная американской стороной, содержит в себе исключительные подробности, а конкретная дата уже названа – среда, 16 февраля.

"Белый дом публично отметил, что Штаты не уверены, готов ли Путин к вторжению. Однако официальные лица вновь отметили, что наращивание Россией наступательных воздушных, наземных и морских средств у Украины достигло такого уровня, что она может вторгнуться в кратчайшие сроки", – говорится в материале.

В комментариях пользователи не поняли посыла материала, собранного из лоскутов явных противоречий. 

"Джо, я прошу тебя, спрячься в подвале, как во время кампании 2020 года. Так от тебя будет гораздо больше пользы", "Какой же это мусор. Вы вообще в себе?", "Удивительно, как страна, которая собирается готовиться в войне, вдруг дает собрать такие ценные сведения – вплоть до даты. Интересно, кто здесь больше всех настаивает на "войне?", "Я за попкорном!", "Войну начнут Байден, Милли Марк и Остин. А еще к ним, пожалуй, присоединится Джастин Трюдо", "А точно 16 февраля? Я 16-го не могу, давайте перенесем на выходные, – пишут читатели.

Ранее в Штатах высмеяли спор Байдена и Зеленского, которые не сошлись в прогнозах по "вторжению" России.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Гость340006
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В России все ракеты попадут на Вашингтон и США, и Англию с Лондоном. то что говорит Байден это мощнейший удар по США, Англии, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Европе. И ответ буден страшен. Не усидят они там спокойно за океаном. Вся США сгорит в миг. Они думают Путин не решиться, но они глубоко ошибаются.
Гость340404
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Даа,здесь не психолог нужен,а психушка
Добро пожаловать страна из трёх букв психушка вас ждёт и друзей
своий приведите-вместе будет веселей..
Гость340312
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Идиотизм прет
Гость340607
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Не, на выходных никак нельзя, я с друзьями в баню. Давайте на среду что ли, перенесем "вторжение"
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