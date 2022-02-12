Волна прокатилась по всему городу

В Донецке произошел мощный взрыв. По всему городу прокатилась волна, сообщают очевидцы. Что взорвалось, пока неизвестно.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. О взрыве сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на местные СМИ.

"Есть мнение, что взрыв произошёл на территории, подконтрольной противнику. А до Донецка лишь докатилась взрывная война. И от этого вдвойне тревожно",

– отмечает автор канала.

По мнению журналиста, ВСУ могли устроить провокацию, чтобы затем объявить, что взрыв – дело рук российской стороны либо представителей ДНР. Это развяжет Киеву руки – ВСУ могут пойти в наступление.

Официальных сообщений о взрыве в Донецке пока не поступало.

Телеграм-канал "360" сообщает, что по предварительным данным, прямо в центр города со стороны ВСУ прилетел снаряд.

Местные жители пишут о взрыве в соцсетях.

Главред RT Маргарита Симоньян связалась с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он прокомментировал происходящее.

"Пока все под контролем, Марго. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно..."

– говорится в сообщении.