В Донецке прогремел мощный взрыв - СМИ

Волна прокатилась по всему городу

В Донецке произошел мощный взрыв. По всему городу прокатилась волна, сообщают очевидцы. Что взорвалось, пока неизвестно.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. О взрыве сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на местные СМИ.

"Есть мнение, что взрыв произошёл на территории, подконтрольной противнику. А до Донецка лишь докатилась взрывная война. И от этого вдвойне тревожно",

– отмечает автор канала.

По мнению журналиста, ВСУ могли устроить провокацию, чтобы затем объявить, что взрыв – дело рук российской стороны либо представителей ДНР. Это развяжет Киеву руки – ВСУ могут пойти в наступление.

Официальных сообщений о взрыве в Донецке пока не поступало.

Телеграм-канал "360" сообщает, что по предварительным данным, прямо в центр города со стороны ВСУ прилетел снаряд.

Местные жители пишут о взрыве в соцсетях.

Главред RT Маргарита Симоньян связалась с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он прокомментировал происходящее.

"Пока все под контролем, Марго. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно..."

говорится в сообщении.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость340679
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А что нам не объявить что США нападают на Россию, что мы всё время оправдываемся.
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