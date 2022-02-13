В Национальном отборе страны выиграла певица с закарпатскими корнями

Популярная украинская исполнительница Алина Паш, побывавшая в Крыму после исторического воссоединения полуострова с Россией, представит Незалежную в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2022". Об этом стало известно днем ранее.

Как отмечает источник, Алина выступит перед зрителями и жюри с композицией "Тени забытых предков" – с этой песней она вышла на первое место по итогам Национального отбора, состоявшегося в 2022 году. На официальном сайте "Евровидения" говорится, что выступление понравилось и зрителям, и судейскому составу. Жюри представляли три человека: Джамала, одержавшая победу на "Евровидении" шесть лет назад, Тина Кароль, которая также выступала в конкурсе в 2006 году, и кинорежиссер Ярослав Лодыгин.

"Алина Паш – украинская исполнительница, автор композиций, сочетающая в своих песнях элементы современного стиля, которые переплетаются с карпатским звучанием. Отбор не представлял для Алины сложностей, так как она ей уже доводилось выступать перед зрителями на крупных музыкальных площадках. Ее песня призвана воздать должное нашим предкам и вспомнить о тех, кто дал нам начало", – говорится на сайте.

В 2019 году Паш столкнулась с массой критики в украинских медиа из-за поездок в Крым и Москву. Исполнительнице и ее близким начали угрожать. Алина сообщила, что посетила полуостров в 2015 году, куда съездила на свадьбу к знакомым. В российской столице она была по личным мотивам. Хотя исполнительница подчеркивала, что ни разу с момента формирования музыкального коллектива не выступала в России.