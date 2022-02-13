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Маршрут рейса SkyUp из Мадейры в Киев пришлось изменить – самолет совершил посадку в Кишеневе из-за категоричного требования владельца судна.
Напомним, по данным украинских СМИ, западные компании потребовали от Украины закрыть небо для пассажирских самолетов из-за угрозы вторжения России 16 февраля. По неподтвержденной информации, меру собираются ввести в понедельник, 14 февраля.
"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", – сообщила пресс-служба компании.
Самолет было решено посадить в ближайшем к Украине аэропорту Кишинева. Всех пассажиров доставят в Киев трансфером за счет перевозчика.
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