Это первое судно, которому запретили заход в воздушное пространство страны

Маршрут рейса SkyUp из Мадейры в Киев пришлось изменить – самолет совершил посадку в Кишеневе из-за категоричного требования владельца судна.

Напомним, по данным украинских СМИ, западные компании потребовали от Украины закрыть небо для пассажирских самолетов из-за угрозы вторжения России 16 февраля. По неподтвержденной информации, меру собираются ввести в понедельник, 14 февраля.

"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", – сообщила пресс-служба компании.

Самолет было решено посадить в ближайшем к Украине аэропорту Кишинева. Всех пассажиров доставят в Киев трансфером за счет перевозчика.