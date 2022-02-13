Летящему на Украину самолету пришлось приземлиться в Молдавии из-за России

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Это первое судно, которому запретили заход в воздушное пространство страны

Маршрут рейса SkyUp из Мадейры в Киев пришлось изменить – самолет совершил посадку в Кишеневе из-за категоричного требования владельца судна. 

Напомним, по данным украинских СМИ, западные компании потребовали от Украины закрыть небо для пассажирских самолетов из-за угрозы вторжения России 16 февраля. По неподтвержденной информации, меру собираются ввести в понедельник, 14 февраля. 

"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", – сообщила пресс-служба компании.

Самолет было решено посадить в ближайшем к Украине аэропорту Кишинева. Всех пассажиров доставят в Киев трансфером за счет перевозчика.

Источник: SkyUp ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость340079
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Да прыголись бэндеры? Бизнес выехал, послы умотали, туристы чухнули, виликие кураторы вести с военными улители. Что дальше бараны? Ждите приказа на правокацию а <цензура> отвёртку от РФ и полетят кастрюли в разные стороны. Кстати аружие каторое вам прислали хозяева это хорошая мишень, один точечный выстрел и запалыхают склады или сами отдадите в днр как в 2014 ом они вам спасибо скажут а вы повесив гриву в одних трусах вернётесь, если вернётесь.
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