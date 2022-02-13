Глава государства творит "правовой беспредел", уверен парламентарий

Депутат Верховной рады Украины, представитель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Илья Кива заявил, что действующая администрация в Киеве намерена истребить все русское население в стране – спецоперацией якобы руководит лично глава государства Владимир Зеленский.

Впрочем, Кива лишь дает эмоциональную оценку происходящим на Украине событиям: отмечает раскручивающийся маховик государственный цензуры с преследованиями оппозиции и закрытием телеканалов, блокировкой интернет-ресурсов и созданием абсолютного информационного вакуума с целью недопущения формирования невыгодных Киеву взглядов у местного населения.

"Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, русского населения", – заявил украинский депутат на своей странице в социальных сетях.

При подобном развитии событий, уверен Кива, отвественными за массовые убийства граждан русского происхождения станут националисты, действующие самыми зверскими методами. А на всей территории страны в один момент попросту отключат Интернет.

Иных подробностей по поводу планов Банковой Кива не стал приводить. Депутат также не стал уточнять, откуда располагает подобными сведениями.

Ранее парламентарий раскритиковал украинские власти за давние обещания по строительству многокилометровой стены вдоль границ с Российской Федерацией и Белоруссией, заявив, что проект во многом фиктивен и создан лишь для осваивания денежных средств в крупном объеме – новому министру внутренних дел Украины просто срочно понадобились деньги.