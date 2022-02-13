Зеленский готовит "резню" для всех русских - депутат Рады

Зеленский готовит "резню" для всех русских - депутат Рады
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Tarasov/www.globallookpress.com
продолжениеМинкульт Украины потребовал от Запада поддержки против "российской агрессии"
Глава государства творит "правовой беспредел", уверен парламентарий

Депутат Верховной рады Украины, представитель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Илья Кива заявил, что действующая администрация в Киеве намерена истребить все русское население в стране – спецоперацией якобы руководит лично глава государства Владимир Зеленский.

Впрочем, Кива лишь дает эмоциональную оценку происходящим на Украине событиям: отмечает раскручивающийся маховик государственный цензуры с преследованиями оппозиции и закрытием телеканалов, блокировкой интернет-ресурсов и созданием абсолютного информационного вакуума с целью недопущения формирования невыгодных Киеву взглядов у местного населения.

"Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, русского населения", – заявил украинский депутат на своей странице в социальных сетях.

При подобном развитии событий, уверен Кива, отвественными за массовые убийства граждан русского происхождения станут националисты, действующие самыми зверскими методами. А на всей территории страны в один момент попросту отключат Интернет.

Иных подробностей по поводу планов Банковой Кива не стал приводить. Депутат также не стал уточнять, откуда располагает подобными сведениями.

Ранее парламентарий раскритиковал украинские власти за давние обещания по строительству многокилометровой стены вдоль границ с Российской Федерацией и Белоруссией, заявив, что проект во многом фиктивен и создан лишь для осваивания денежных средств в крупном объеме – новому министру внутренних дел Украины просто срочно понадобились деньги.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Гость340121
Пожаловаться Ответить
гость
Запад похоже сливает укроф, Руководство РФ закрылось ЛАДАНОМ от этих чертей. КудЫ идти к кому податься.
Черти закрылись ладаном ? Что то новенькое
гость
Пожаловаться Ответить
Запад похоже сливает укроф, Руководство РФ закрылось ЛАДАНОМ от этих чертей. КудЫ идти к кому податься.
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Надо уничтожит нацистов бандерлогов!!!
1
новости партнеров
По теме

"Пытаюсь его понять": президент Финляндии пожаловался на изменившегося Путина

Глава государства не понимает, как Москва осмелилась выступить с требованиями к НАТО

Подгадал момент: Путин нанес "двойной" удар по США с помощью союзников

Кремль обошел Белый дом и находится на шаг впереди

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей