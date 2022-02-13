Минкульт Украины потребовал от Запада поддержки против "российской агрессии"

Минкульт Украины потребовал от Запада поддержки против "российской агрессии"
Yevhen Liubimov/www.globallookpress.com
Под обращением подписались артисты, музыканты и режиссеры

Представители украинской эстрады, музыкальные исполнители с кинодеятелями, известные ученые Незалежной решили подписаться под совместным письмом, в котором обратились к коллективному Западу. В нем говорится о призыве защитить страну на фоне скопления у границ российских военных.

В письме все представители искусства, а также первые умы страны просят союзников оказать посильную поддержку. Киеву нужен сегодня мир, как никогда. А скопление военных сил Российской Федерации у государственных границ пугает население и вызывает панику.

В первую очередь видные представители Незалежной обратились к российской стороне, призвав Кремль "немедленно вывести войска" и доказать, что Москва стремится к миру не только на словах, но и на деле.

От Запада же гражданские просят оказания Украине финансовой помощи и оружия – по всей вероятности, тоже для того же самого мира. 

"Вся украинская история доказывает, что мы – мирная страна, живущая в мире с соседями. Поймите, играющая музыка, выпущенный фильм или нарисованная картина невозможны под такие события. Мы желаем, чтобы украинцы могли посещать театры, ходить в музеи, читать книги и смотреть фильмы. И работать на любимой работе", – говорится в обращении, опубликованном на сайте министерства культуры и информационной политики Незалежной.

Под письмом подписались несколько десятков человек, включая продюсеров, актеров, режиссеров и вокалистов.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился с требованиями в адрес России, заявив, что Москва обязана предоставить Киеву "детальные разъяснения по военной деятельности" в приграничных районах.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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