"Мы - только начало": Кличко предупредил Европу о "коварных планах" Кремля

"Мы - только начало": Кличко предупредил Европу о "коварных планах" Кремля
Виталий Кличко. Фото: Evgen Kotenkoukrinform/www.globallookpress.com
Агрессору будет мало украинских слез, считает градоначальник и автор крылатых фраз

Мэр Киева Виталий Кличко воззвал мировую общественность к выражению солидарности с Украиной, которая, по его словам, готовится к самому худшему варианту событий. Весь мир, заявил чиновник, "должен оказать поддержку" властям Незалежной.

Градоначальник выдал страшную правду: президент Российской Федерации Владимир Путин не остановится ни перед чем на пути к достижению мирового влияния. И на Украине глава государства точно не собирается останавливаться.

"На Западе должны знать, что после Украины на очереди окажутся уже прибалтийские государства. Мы – только начало", – предупредил мэр украинской столицы.

Глава политической партии "Удар", пожаловавшийся несколько лет назад на неспособность соотечественников смотреть в завтрашний день, указал, что определенное поведение требуется от мировых лидеров.

"Если Шольц с остальными политиками начнут говорить с Путиным, им нужно ясно донести до него одно: вся наша страна станет бороться против нападения. И это будет иметь весьма серьезные последствия", – заявил политик в интервью немецким журналистам.

Ранее Кличко призывал мировых лидеров к дипломатическому урегулированию вокруг ситуации с Украиной, однако настаивал, чтобы все договоренности достигались не за счет интересов Киева. Тогда же чемпион мира в тяжелом весе назвал Россию "агрессором", которая преследует собственные геополитические цели. По мнению мэра Киева, Кремль стремится к восстановлению Советского Союза, однако украинцы "не хотят обратно".

Источник: Deutsche Welle ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Гость340465
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Вот такой дебил выдвинет себя в президенты и изберут, чередовать-то надо: был хитрый лис Кравчук, затем троешник Кучма, следом вор Порошенко, его сменил зек Янукович, после зека решили немного посмеяться, избрали клоуна. Теперь не хватает президента с отбитыми мозгами - Кличка. А вы говорите, что у вас на Украине демократия!!! Так неужели все население Киева не имеет мозгов, что избирают такого придурка МЭРОМ столицы??? Братья, оглянитесь вокруг во что превратился ваш Киев - грязный, нищий и вонючий. Для сравнения посетите Минск, Москву, Петербург, Вильнюс, Калининград.
Гость340121
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Гость340971
Ну, да миллионер и дебил, это по-твоему родственники ;-)))
Ну я если вы такие умные то почему такие бедные а ?
Гость340183
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Кста, как там ваш ещё один "мыслитель" Жириновский? Ещё здесь, или уже там, в аду?
Гость340183
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Пацаны, ВАЛУЕВ ваше все! ДА?
Гость341025
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Мозги отбили придурку.
Гость340140
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ЭТОТ ДИБИЛ КЛИЧКО В ОЧКО ВОЕВАЛ НА ДОНБАССЕ???? ДЕТИНА УМСТВЕННЫЙ ОТСТАЛЫЙ ДУБ
Гость340035
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Гость340189
у этого кличка давно мозги отбитые что он может сказать умного
Да, у него одна извилина и та от удара.
Гость340189
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у этого кличка давно мозги отбитые что он может сказать умного
Гость339967
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У него давно частный самолет стоит под "парами" на случай чего - драпанет и забудет про Украину, ему все равно!
Гость340984
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ну, этого вообще не стоит слушать... у него, что ни фраза- то шедевр( видать в спорте голову повредил)... се цену набивает, не более ... страшилками. надеюсь, сам он хоть не обкакался от паники?
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