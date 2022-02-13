Агрессору будет мало украинских слез, считает градоначальник и автор крылатых фраз

Мэр Киева Виталий Кличко воззвал мировую общественность к выражению солидарности с Украиной, которая, по его словам, готовится к самому худшему варианту событий. Весь мир, заявил чиновник, "должен оказать поддержку" властям Незалежной.

Градоначальник выдал страшную правду: президент Российской Федерации Владимир Путин не остановится ни перед чем на пути к достижению мирового влияния. И на Украине глава государства точно не собирается останавливаться.

"На Западе должны знать, что после Украины на очереди окажутся уже прибалтийские государства. Мы – только начало", – предупредил мэр украинской столицы.

Глава политической партии "Удар", пожаловавшийся несколько лет назад на неспособность соотечественников смотреть в завтрашний день, указал, что определенное поведение требуется от мировых лидеров.

"Если Шольц с остальными политиками начнут говорить с Путиным, им нужно ясно донести до него одно: вся наша страна станет бороться против нападения. И это будет иметь весьма серьезные последствия", – заявил политик в интервью немецким журналистам.

Ранее Кличко призывал мировых лидеров к дипломатическому урегулированию вокруг ситуации с Украиной, однако настаивал, чтобы все договоренности достигались не за счет интересов Киева. Тогда же чемпион мира в тяжелом весе назвал Россию "агрессором", которая преследует собственные геополитические цели. По мнению мэра Киева, Кремль стремится к восстановлению Советского Союза, однако украинцы "не хотят обратно".