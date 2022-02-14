Раскрыт план Байдена "отдать" Украину России

Раскрыт план Байдена "отдать" Украину России
Джо Байден. Фото: Adam Schultz - White House via C / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Киев больше не нужен Вашингтону

В последние дни все мировое пространство наблюдает за экстремальным наращиванием истерии вокруг украинского государства. Многие страны устроили массовый исход дипломатов с Украины на фоне якобы готовящегося "вторжения" России в Незалежную. Однако некоторые эксперты в самой соборной уверены, что Украину никто не будет защищать и ее даже готовы "отдать" России.

Такими размышлениями на тему дальнейшей судьбы украинского государства поделился известный местный политолог Александр Лазарев. Эксперт убежден, что американский главнокомандующий Джо Байден готов пустить Незалежную в расход. Дело в том, что вашингтонскую администрацию волнуют куда более серьезные мировые вызовы.

По мнению политического эксперта, несмотря на то, что США долгое время опекали киевский режим, нынешняя украинская власть больше не представляет ценности для американцев. Мол, внешние ориентиры серьезно изменились. Вашингтон в ужасе от перспективы сближения Москвы и Пекина и именно поэтому готов "сдать" Киев российскому лидеру Владимиру Путину.

Ради того, чтобы остановить укрепление отношений между Россией и Китаем США готовы на многое, уверяет Лазарев. Эксперт также добавил, что киевские власти, которые видят, что потеряли патрона в виде Вашингтона, теперь пытаются спрятаться под крылом Лондона.

К слову, как отмечает телеканал "360", официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает действия США и Великобритании по Украине ничем иным, как "пропагандой войны".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
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Афоня
Так это ожидаемо! Помотросили и бросили! В стиле пиндостана!
А изделия №2 куда им - бандерлогам девать? их докyя
Афоня
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Так это ожидаемо! Помотросили и бросили! В стиле пиндостана!
Гость340104
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Гость340436
Всегда хочу спросить - вы там в незалежной что под словом свобода понимаете? И главное хотел уточнить свобода от чего? Сейчас у вас свободы в разы меньше чем до 2014 года. Но вы продолжаете убеждать себя что свободны. Юношеский максимализм и дебилизм в одном флаконе. Желая выйти из одной зависимости, вы готовы погрузиться сразу в десяток других с большими потерями с свободе действий. Как осёл, у которого перед носом повесили морковку и он побежал от кормушки с сеном.
"уточнить свобода от чего" так очевидно же.. От здравого смысла. Проект Украина движется к своему логическому финалу.
Гость340436
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Гость341143
Одесса была и будет свободной!
Всегда хочу спросить - вы там в незалежной что под словом свобода понимаете? И главное хотел уточнить свобода от чего? Сейчас у вас свободы в разы меньше чем до 2014 года. Но вы продолжаете убеждать себя что свободны. Юношеский максимализм и дебилизм в одном флаконе. Желая выйти из одной зависимости, вы готовы погрузиться сразу в десяток других с большими потерями с свободе действий. Как осёл, у которого перед носом повесили морковку и он побежал от кормушки с сеном.
Гость341143
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Настоящий ОДЕССИТ
Одесса готова идти под крыло России!!!
Одесса была и будет свободной!
Настоящий ОДЕССИТ
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Одесса готова идти под крыло России!!!
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