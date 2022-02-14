Киев больше не нужен Вашингтону

В последние дни все мировое пространство наблюдает за экстремальным наращиванием истерии вокруг украинского государства. Многие страны устроили массовый исход дипломатов с Украины на фоне якобы готовящегося "вторжения" России в Незалежную. Однако некоторые эксперты в самой соборной уверены, что Украину никто не будет защищать и ее даже готовы "отдать" России.



Такими размышлениями на тему дальнейшей судьбы украинского государства поделился известный местный политолог Александр Лазарев. Эксперт убежден, что американский главнокомандующий Джо Байден готов пустить Незалежную в расход. Дело в том, что вашингтонскую администрацию волнуют куда более серьезные мировые вызовы.

По мнению политического эксперта, несмотря на то, что США долгое время опекали киевский режим, нынешняя украинская власть больше не представляет ценности для американцев. Мол, внешние ориентиры серьезно изменились. Вашингтон в ужасе от перспективы сближения Москвы и Пекина и именно поэтому готов "сдать" Киев российскому лидеру Владимиру Путину.

Ради того, чтобы остановить укрепление отношений между Россией и Китаем США готовы на многое, уверяет Лазарев. Эксперт также добавил, что киевские власти, которые видят, что потеряли патрона в виде Вашингтона, теперь пытаются спрятаться под крылом Лондона.

К слову, как отмечает телеканал "360", официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает действия США и Великобритании по Украине ничем иным, как "пропагандой войны".