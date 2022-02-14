А вот олигархи на всех парах бегут из Незалежной

На фоне непрекращающихся спекуляций о "вторжении" России на Украине возникли серьезные экономические и внешнеполитические проблемы. Поверив в слухи об "агрессии" нашей страны, подхваченные и тиражируемые не только прессой, но и недальновидными политиками с Запада, инвесторы отказываются работать с Незалежной. В то же время в стране закрываются посольства других государств. Олигархи выводят собственные активы, а дипломаты вывозят свои семьи.

На этом фоне украинским властям пришлось принять срочные меры, только почему-то против собственных депутатов. Чтобы хотя бы члены Верховной Рады не сбежали из страны, показав дурной пример, в том числе, местным националистам, им запретили выезд.

Об этом на своей странице в Facebook заявил оппозиционный парламентарий Вадим Рабинович. Он подчеркнул, что данное решение не соответствует ни конституции, ни каким-либо законам Украины. Решение вступило в силу в понедельник, 14 февраля.

Примечательно, что запрет распространяется, видимо, только на народных избранников, потому что украинские олигархи активно бегут из страны. Как сообщает издание URA.RU, бизнесмены заказывают чартерные рейсы, а также улетают на собственных авиалайнерах. Только за вчерашний день, 13 февраля, страну покинули минимум 20 бортов. Кстати, среди улетевших были, в том числе, депутаты, успевшие собрать чемоданы до введения запрета.

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