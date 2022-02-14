Украина может снова переписать Конституцию и отказаться от вступления в НАТО – посол

Украина может снова переписать Конституцию и отказаться от вступления в НАТО – посол
Фото: Sascha Steinach via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
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Киев готов прислушаться к мнению международного сообщества

Украина может отказаться от цели вступить в НАТО, если это поможет предотвратить военный конфликт с Россией. Об этом заявил посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко.

Дипломат признал, что в мире есть противники присоединения Незалежной к Североатлантическому альянсу, в том числе против высказываются и некоторые члены НАТО. В то же время никто не хочет, чтобы в центре Европы разгорелся вооруженный конфликт, одной стороной которого станет Россия. Поэтому не исключено, что Киев вынудят отказаться о прописанной в Конституции цели вступить в НАТО.

"Мы могли бы (отказаться от планов – прим.ред.), нас могут к этому подтолкнуть. <...> Мы гибки в поиске наилучшего выхода. Если нас вынудят пойти на серьезные уступки, нам придется это сделать",

– допустил дипломат в эфире радио Би-би-си.

При этом Пристайко подчеркнул, что Незалежная сейчас находится в крайне уязвимом положении: вокруг все соседи и партнеры входят в НАТО, а Украину не берут в альянс и не дают ей защиту.

Впрочем, в МИД Украины уже опровергли слова своего официального представителя в Великобритании. В ведомстве заявили, что членство в НАТО отвечает интересам безопасности страны, и подчеркнули, что присоединение к Североатлантическому блоку предусмотрено Конституцией, передает РИА "Новости".

Однако, судя по всему, Запад вполне устроило бы решение Киева отказаться от претензий на вступление в НАТО. "Если Украина примет такое решение, мы это поддержим", – заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в понедельник, 14 февраля.

Решение о вступлении Украины в НАТО принял в 2014 году президент Петр Порошенко. В 2019 г. депутаты Верховной рады внесли в Конституцию поправки, отменяющие внеблоковый статус Незалежной. С лета 2020 г. Киев официально наделен статусом "партнера НАТО" с возможностью полноценного членства в организации в дальнейшем. 

Отказ НАТО от планов дальнейшего продвижения на восток – одно из главных требований России, содержащихся в инициативе по гарантиям безопасности. Ранее в Москве сообщили, что Брюссель и Вашингтон проигнорировали озабоченности РФ.

Источник: ВВС ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
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Медицина здесь бессильна.
Гость340075
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Зачем баранам конституция? Шо напишут, тем и подотрутся.
Гость341141
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Конституция дуркаины. Выпили - переписали, нюхнули - переписали. Скоро будут по 2 раза в день переписывать.
А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. (с)
Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. (с)
Гость340075
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Причем здесь Северная Атлантика? Неужели там плавают дураки, готовые содержать 30 миллионов идиотов с мозгами кроликов?
Гы
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Конституцию может переписывать каждый президент, не так ли?
Настоящий ОДЕССИТ
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О какие склизкие насекомые)
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