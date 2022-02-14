Киев готов прислушаться к мнению международного сообщества

Украина может отказаться от цели вступить в НАТО, если это поможет предотвратить военный конфликт с Россией. Об этом заявил посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко.

Дипломат признал, что в мире есть противники присоединения Незалежной к Североатлантическому альянсу, в том числе против высказываются и некоторые члены НАТО. В то же время никто не хочет, чтобы в центре Европы разгорелся вооруженный конфликт, одной стороной которого станет Россия. Поэтому не исключено, что Киев вынудят отказаться о прописанной в Конституции цели вступить в НАТО.

"Мы могли бы (отказаться от планов – прим.ред.), нас могут к этому подтолкнуть. <...> Мы гибки в поиске наилучшего выхода. Если нас вынудят пойти на серьезные уступки, нам придется это сделать",

– допустил дипломат в эфире радио Би-би-си.

При этом Пристайко подчеркнул, что Незалежная сейчас находится в крайне уязвимом положении: вокруг все соседи и партнеры входят в НАТО, а Украину не берут в альянс и не дают ей защиту.

🗣️"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



🎧⬇️ — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

Впрочем, в МИД Украины уже опровергли слова своего официального представителя в Великобритании. В ведомстве заявили, что членство в НАТО отвечает интересам безопасности страны, и подчеркнули, что присоединение к Североатлантическому блоку предусмотрено Конституцией, передает РИА "Новости".

Однако, судя по всему, Запад вполне устроило бы решение Киева отказаться от претензий на вступление в НАТО. "Если Украина примет такое решение, мы это поддержим", – заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в понедельник, 14 февраля.

Решение о вступлении Украины в НАТО принял в 2014 году президент Петр Порошенко. В 2019 г. депутаты Верховной рады внесли в Конституцию поправки, отменяющие внеблоковый статус Незалежной. С лета 2020 г. Киев официально наделен статусом "партнера НАТО" с возможностью полноценного членства в организации в дальнейшем.

Отказ НАТО от планов дальнейшего продвижения на восток – одно из главных требований России, содержащихся в инициативе по гарантиям безопасности. Ранее в Москве сообщили, что Брюссель и Вашингтон проигнорировали озабоченности РФ.

