Украина может отказаться от цели вступить в НАТО, если это поможет предотвратить военный конфликт с Россией. Об этом заявил посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко.

Дипломат признал, что в мире есть противники присоединения Незалежной к Североатлантическому альянсу, в том числе против высказываются и некоторые члены НАТО. В то же время никто не хочет, чтобы в центре Европы разгорелся вооруженный конфликт, одной стороной которого станет Россия. Поэтому не исключено, что Киев вынудят отказаться о прописанной в Конституции цели вступить в НАТО.

"Мы могли бы (отказаться от планов – прим.ред.), нас могут к этому подтолкнуть. <...> Мы гибки в поиске наилучшего выхода. Если нас вынудят пойти на серьезные уступки, нам придется это сделать",

– допустил дипломат в эфире радио Би-би-си.

При этом Пристайко подчеркнул, что Незалежная сейчас находится в крайне уязвимом положении: вокруг все соседи и партнеры входят в НАТО, а Украину не берут в альянс и не дают ей защиту.

🗣️"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



🎧⬇️