Курс гривны резко обвалился

Истерия вокруг Украины ударила по экономике страны

В последнее время все информационное пространство взбудоражено бесконечными заявлениями о том, что Российская Федерация якобы собирается напасть на украинское государство. На Западе даже объявили о дате "вторжения" – некоторые умники считают, что российские войска вступят на территорию Незалежной 16 февраля. Немудрено, что такие заявления привели к резкому обрушению украинской гривны.

Многие всерьез относятся к истерии в западных СМИ. На этом фоне стабильность украинской экономики ни у кого не вызывает доверия.

Так, сегодня, 14 февраля, во время открытия валютного рынка гривна серьезно потеряла в цене. Курс американской валюты по отношению к украинской подскочил сразу на 60 копеек – до 28,72 гривны.

В то же время, Служба безопасности Украины заявляет, что панику вокруг Незалежной нагнетают искусственно, передает телеканал RT. В силовом ведомстве истерику назвали частью гибридной войны.

Источник: Биржа Investing ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость341141
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Еще инвесторы вывели около 15 лярдов инвестиций и олигархи бегут пачками на чартерных рейсах. Так что пускай рогули скачут выше и смеются погромче. Но самое смешное у них еще впереди. Зато в конституции прописано вступление в ЕС и НАТУ, правда, ни туда, ни туда не взяли, не собираются и даже не намекали на такую возможность, но то такое. Мечта дуркаины о независимости - это мечта старой грязной нищей и безнадежно больной путаны о девственности, с чем рогулей и поздравляю, за 30 лет выстрадали себе жизнЮ райскую, теперь пускай наслаждаются.
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