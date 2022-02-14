Истерия вокруг Украины ударила по экономике страны

В последнее время все информационное пространство взбудоражено бесконечными заявлениями о том, что Российская Федерация якобы собирается напасть на украинское государство. На Западе даже объявили о дате "вторжения" – некоторые умники считают, что российские войска вступят на территорию Незалежной 16 февраля. Немудрено, что такие заявления привели к резкому обрушению украинской гривны.



Многие всерьез относятся к истерии в западных СМИ. На этом фоне стабильность украинской экономики ни у кого не вызывает доверия.

Так, сегодня, 14 февраля, во время открытия валютного рынка гривна серьезно потеряла в цене. Курс американской валюты по отношению к украинской подскочил сразу на 60 копеек – до 28,72 гривны.

В то же время, Служба безопасности Украины заявляет, что панику вокруг Незалежной нагнетают искусственно, передает телеканал RT. В силовом ведомстве истерику назвали частью гибридной войны.