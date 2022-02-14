Руководство Белого дома решает свои задачи, усиливая кризис вокруг Украины

Власти США намеренно преувеличивают угрозу Украине со стороны России, чтобы использовать обострение ситуации в своих целях. К такому мнению пришли жители Японии после очередных новостей из Европы.

Накануне японские СМИ распространили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видит усиления угрозы атаки со стороны России. О том, что Москва нападет на Киев буквально на этой неделе, ранее заявили в Вашингтоне. Зеленский в ответ попросил предоставить ему доказательства, поскольку голословные страшилки только сеют панику среди населения.

Японским читателям показалось странным, что Россия и Украина отрицают подготовку к войне, а США продолжают свои запугивания.

"Если две стороны конфликта – Москва и Киев – вместе настаивают на отсутствии угрозы, наверное, так оно и есть", – указал пользователь.

"Похоже, дело не в России или Украине, а в НАТО. Это она хочет найти повод для обострения", – рассуждает читатель под ником um. Другой развивает эту мысль: "Демократической партии США не терпится начать войну, и она всячески приближает этот день. Похоже, демократы озабочены не тем, чтобы сделать Украину лучше, а чтобы извлечь выгоду для себя".

Одним из таких дивидендов, по плану Вашингтона, должно стать усиление позиций Белого дома в мире и внутри Америки, считает пользователь из Японии. "Байден просто устраивает политическое шоу, чтобы вернуть утраченный рейтинг", – пишет он. Аналогичного мнения придерживаются и другие. Более того, японцы замечают, что насколько ненадежный партнером показывают себя США: стремясь извлечь выгоду из раздуваемого в Европе конфликта, они и не думают об интересах своих союзников.

"Байдену не терпится, чтобы Россия напала на Украину, - объясняет suno риторику американского руководства. – Но своими действиями Байден отвлекает мир от критики гегемонии Китая и добивается прекращения поставок российского природного газа в Германию", – приводит ИноСМИ комментарий читателя японского издания. На ущемление интересов Токио на международной арене и на подозрительно дружественную политику Вашингтона в отношении Пекина указывают и другие комментаторы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая в Минске украинского деятеля Александра Мороза, раскрыл ему подоплеку действий американцев в отношении Украины.