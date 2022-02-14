Будет ли "вторжение": что предсказывают карты Таро Украине в феврале

Будет ли "вторжение": что предсказывают карты Таро Украине в феврале
Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
продолжениеКрупнейший авиаперевозчик Украины выводит свои самолеты за границу
Озвучен прогноз эксперта

Известный украинский таролог Ольга Соломка рассказала, что ждет ее соотечественников на эту неделю. Пока аналитики продолжают вслед за официальными лицами переносить дату "вторжения" российской армии, люди живут своей жизнью и решают свои бытовые проблемы. А отмена войны вовсе не означает, что пора праздновать – у населения по-прежнему множество проблем, от которых народ уже порядком устал.

Прогнозист рассказала, чего ждать Украине в предстоящие несколько дней. Оказывается, все вовсе не так плохо: есть повод для оптимизма.

Общество понемногу выходит из состояния неопределенности. Пока что никакой гарантии в завтрашнем дне нет ни у кого, а будущее по-прежнему остается туманным. Но теперь у людей появилась какая-то надежда, позволяющая планировать конкретные шаги.

В политике все не так радостно: проблемы страны ощущаются все сильнее, судьба Украины тесно связана с мировым сообществом. Однако за счет "немалой помощи" можно смело утверждать: Незалежную никто не собирается бросать на произвол. Все помогают по мере своих возможностей.

В экономике тоже нет однозначных признаков: у страны отсутствуют деньги на важнейшие статьи расходов в государственном бюджете. Но за счет решительности и смелости действующих властей реально улучшить ситуацию.

По поводу ситуации на границе украинцам можно не беспокоиться, уверена Ольга: возможны только небольшие инциденты. В остальном же можно с уверенностью утверждать, что напряженная обстановка сменится спокойствием, и Киев будет праздновать победу.

Перенести "вторжение" российских войск попросили даже британцы, которых удивило заявление Байдена – президент США настаивал, что Россия "нападет" уже 16 февраля.

Источник: Obozrevatel ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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