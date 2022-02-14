Крупнейший авиаперевозчик Украины выводит свои самолеты за границу

Крупнейший авиаперевозчик Украины выводит свои самолеты за границу
Фото: Markus Mainka/picture alliance/www.globallookpress.com
МАУ отправляет сразу пять своих Boeing 737-800 в аэропорты Сербии и Испании

Крупнейшая авиакомпания Незалежной – "Международные авиалинии Украины" начала вывод своих самолетов за границу на фоне сообщений о якобы "вторжении" России на территорию соборной и закрытии воздушного пространства над ненькой. Об этом пишет издание avianews.com со ссылкой на данные авиатрекеров.

Так, из Борисполь на хранение в аэропорты Белграда (Сербия) и Кастельон (Испания) вылетели или готовятся к отправке сразу пять Boeing 737-800 из авиапарка МАУ, которые принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST.

Между тем, в пресс-службе МАУ уведомили, что по требованию лизингодателя на хранение в Испанию направляют пять самолетов, еще два борта вылетят в Белград для прохождения планового техобслуживания двигателей.

В украинском лоукостере SkyUp накануне сообщили, что международные страховщики решили с 14 февраля отозвать гарантии на полеты в Незалежную и над ее территорией из-за риска начала боевых действий. В связи с этим ряд лизингодателей отозвали самолеты из Украины.

По информации avianews.com, данный шаг коснется 23 самолетов во флотах МАУ, SkyUp и Bees Airline. Вчера, 13 февраля, борт SkyUp, следовавший по маршруту Мадейра-Киев, был вынужден приземлиться в Кишиневе из-за запрета лизингодателя самолета заходить в воздушное пространство Украины.

В свою очередь, Министерство инфраструктуры страны заявило, что небо соборной остается открытым, однако признало, что некоторые авиаперевозчики испытывают трудности, связанные с колебаниями на страховых рынках. В итоге в качестве меры господдержки украинский кабмин одобрил выделение около $600 млн страховым компаниям, чтобы обеспечить безопасность полетов самолетов над Незалежной.

На ситуацию, с которой сейчас столкнулся киевский режим из-за истерики Запада, углядевшего мифическое нападение РФ и сеющего панику, обратил внимание белорусский политолог Вадим Боровик.

Он напомнил, как украинские власти "по непонятным причинам" первыми рванулись закрывать свое воздушное пространство для воздушных судов соседней Республики, сразу после инцидента с самолетом ирландской компании Ryanair в мае 2021 года. Тогда борт рейса Афины-Вильнюс вынужденно посадили в Минске из-за якобы угроз взрыва. И вот теперь ненька оказалась в таком же положении, отметил эксперт.


"Коллективный Запад, используя определенную спекулятивную ситуацию, накаляя эту ситуацию, наносит прямой экономический ущерб Украине. Сегодня Украина сама пожинает плоды этой политики", – сказал Боровик.

Источник: avianews.com ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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