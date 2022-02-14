Киевский режим пытается спровоцировать ВМФ РФ на серьезную реакцию

Киев игнорирует предупреждение Москвы о запрете вхождения судов в перекрытые зоны Черного моря, где проводятся ракетные стрельбы на учениях ВМФ России. Этой информацией похвастался сбежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, который сейчас на западные гранты в Киеве собирает данные о морской активности у берегов российского полуострова.

"На этот момент половина судов чхать хотели на РФ-запреты и учения… Капитаны, будьте как ирландские рыбаки", – позлорадствовал пан Клименко.

Своей репликой он намекнул на недавнюю историю с переносом маневров ВМФ в Алтантическом океане на фоне протестов Организации рыбной промышленности Ирландии.

Что касается ситуации с российскими стрельбами в Черном море, то их можно считать сорванными. Во всяком случае в этом уверен капитан II ранга ВМС Украины Андрей Иваниченко.

"По опыту – они не рискнут стрелять: корабли РФ, закрывающие этот район, устанут выгонять оттуда суда", – написал в "Фейсбуке" украинец.

Происходящее с нашими маневрами ничуть не удивило экономиста Александра Дудчака, который уже высказывал мнение, что стратеги Незалежной могут специально направить суда под удар наших ракет для дискредитации Москвы и создания повода для новых антироссийских санкций.

Он отметил в комментарии "ПолитНавигатору", что авиаперевозчики сейчас ведут себя более благоразумно, запрещая полеты в воздушном пространстве соборной на фоне западной истерики по поводу вот-вот "вторжения" РФ на Украину. Они прекрасно помнят трагедию малайзийского "Боинга", организованную киевским режимом в 2014 году в небе над воюющим Донбассом.

"А моряки, наверное, ждут, когда и их клюнет жареный петух. У Киева хватит совести и наглости создать новый повод для обвинений России, потопив свое или принадлежащее другому государству судно. Не говорите потом, что не предупреждали", – подчеркнул Дудчак.

Напомним, ранее в понедельник, 14 февраля, стало известно о том, что крупнейший авиаперевозчик МАУ начал выводить свой воздушный флот за пределы Незалежной.

Что касается стрельб ВМФ РФ, то Москва ранее "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для судоходства на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением маневров. Однако уже 11 февраля движение судов в морские порты Украины в Азовском море было открыто. Об этом в пятницу сообщила Администрация морских портов Незалежной на своем официальном сайте.

