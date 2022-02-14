Украина проигнорировала перекрытие Черного моря из-за учений России

Украина проигнорировала перекрытие Черного моря из-за учений России
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеДепутаты Рады массово бегут с Украины
Киевский режим пытается спровоцировать ВМФ РФ на серьезную реакцию

Киев игнорирует предупреждение Москвы о запрете вхождения судов в перекрытые зоны Черного моря, где проводятся ракетные стрельбы на учениях ВМФ России. Этой информацией похвастался сбежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, который сейчас на западные гранты в Киеве собирает данные о морской активности у берегов российского полуострова.

"На этот момент половина судов чхать хотели на РФ-запреты и учения… Капитаны, будьте как ирландские рыбаки", – позлорадствовал пан Клименко.

Своей репликой он намекнул на недавнюю историю с переносом маневров ВМФ в Алтантическом океане на фоне протестов Организации рыбной промышленности Ирландии.

Что касается ситуации с российскими стрельбами в Черном море, то их можно считать сорванными. Во всяком случае в этом уверен капитан II ранга ВМС Украины Андрей Иваниченко.

"По опыту – они не рискнут стрелять: корабли РФ, закрывающие этот район, устанут выгонять оттуда суда", –  написал в "Фейсбуке" украинец.

Происходящее с нашими маневрами ничуть не удивило экономиста Александра Дудчака, который уже высказывал мнение, что стратеги Незалежной могут специально направить суда под удар наших ракет для дискредитации Москвы и создания повода для новых антироссийских санкций.

Он отметил в комментарии "ПолитНавигатору", что авиаперевозчики сейчас ведут себя более благоразумно, запрещая полеты в воздушном пространстве соборной на фоне западной истерики по поводу вот-вот "вторжения" РФ на Украину. Они прекрасно помнят трагедию малайзийского "Боинга", организованную киевским режимом в 2014 году в небе над воюющим Донбассом.

"А моряки, наверное, ждут, когда и их клюнет жареный петух. У Киева хватит совести и наглости создать новый повод для обвинений России, потопив свое или принадлежащее другому государству судно. Не говорите потом, что не предупреждали", – подчеркнул Дудчак.

Напомним, ранее в понедельник, 14 февраля, стало известно о том, что крупнейший авиаперевозчик МАУ начал выводить свой воздушный флот за пределы Незалежной.

Что касается стрельб ВМФ РФ, то Москва ранее "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для судоходства на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением маневров. Однако уже 11 февраля движение судов в морские порты Украины в Азовском море было открыто. Об этом в пятницу сообщила Администрация морских портов Незалежной на своем официальном сайте.

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

"Я в ярости": фигуристку из США шокировало решение CAS по Валиевой

Призер Игр-2014 в Сочи обеспокоилась чистыми спортсменами

Нежничающий с любимцем Лукашенко попал на видео

Батька не сдержал эмоций на хоккее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей