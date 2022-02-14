Секретарь СНБО успокоил соотечественников тем, что Киев не наблюдает признаков "вторжения" Москвы

Западная истерия по поводу мифического "вторжения" России в Незалежную, которое должно якобы случиться то ли завтра, то ли послезавтра, привела к массовому бегству депутатов Верховной рады с Украины. Об этом заявил секретарь СНБО страны Алексей Данилов на брифинге в понедельник, 14 февраля, по итогам закрытого заседания с представителями парламента и правительства.

По его словам, за пределами республики сейчас находится 23 нардепа.

Комментируя данную новость в своем телеграм-канале российская телеведущая Ольга Скабеева была кратка: "Испугались. Сбежали. Нормально".

А между тем, пан Данилов пытался успокоить сограждан на фоне не только бегства местных "слуг народа", но и западных партнеров Киева – сотрудников разных посольств и представителей западного бизнеса. По его словам, власти страны по-прежнему не наблюдают предпосылок для широкомасштабного нападения России на территорию неньки.



"Мы осознаем риски, но ситуация находится под контролем. Мы не видим, что широкомасштабное наступление РФ может произойти 16 или 17 февраля", – цитирует "Обозреватель" чиновника.

Пан Данилов подчеркнул, что ВСУ и весь сектор безопасности и обороны готовы к любым вызовам. Также он сообщил, что Киев не собирается закрывать воздушное пространство над Украиной. Об этом, напомним, в последние несколько дней пишут разные СМИ, а ряд авиаперевозчиков уже приняли решение отложить свои рейсы в Незалежную.

"Мы не будем закрывать небо. Нидерландские компании перестраховываются. Кабмин выделил средства для страхования ситуации, проведя совещание в воскресенье вечером", – указал секретарь.

Что касается бегства с территории соборной украинцев, на эту тему уже успел высказаться и президент страны Владимир Зеленский. Он объявил "без пафоса", что вся его семья сейчас находится на Украине. Экс-комик добавил, что его жена – не просто супруга, а первая леди, передает УНИАН.

"И должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи", – подчеркнул пан Зеленский.

Ранее сегодня стало известно, что крупнейшая авиакомпания страны "Международные авиалинии Украины" начала вывод своих самолетов за границу. В частности, уже вылетели или готовятся к отправке сразу пять Boeing 737-800 в Испанию и Сербию.

