Запад пожертвует украинцами в борьбе с Россией – Лукашенко

Запад пожертвует украинцами в борьбе с Россией – Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Обострение кризиса вокруг Незалежной вызвано искусственно

Украинцы стали разменной монетой для Запада. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с украинским политиком Александром Морозом.

По мнению белорусского лидера, Украину намеренно стравливают с Россией, а теперь и с Белоруссией. Народы этих стран десятилетиями имели добрососедские отношения, но это не устраивало Запад.

"Я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы – это далеко",

– высказался Лукашенко на встрече с Морозом.

Он обратил внимание на то, как западные лидеры усиленно стараются обострить кризис вокруг Украины. Стоило киевскому руководству попробовать успокоить народ, заверив, что со стороны России в действительности нет угрожающих шагов, как Америка подала противоположный сигнал и заново "подогрела истерию".

Сейчас иностранные внешнеполитические ведомства в спешном порядке отзывают своих граждан с Украины, авиакомпании меняют маршруты или вообще отменяют рейсы своих самолетов. А Киев, несмотря на это, продолжает взятый антироссийский и антибелорусский курс в ущерб интересам своих граждан и экономики.

В качестве примера Лукашенко привел решение Украины присоединиться к западным санкциям против предприятий Белоруссии и отказаться от поставок калийных удобрений из соседней республики. Закупать удобрения Киев хотел в США, но там отказали – самим мало.

"Ладно, литовцы: у властей Литвы давно мозгов нет. Но Украина зачем это делает?"

– удивился Лукашенко. Ответ Мороза был однозначен: "Вы же понимаете, это политика не Украины. Это исполнение чужой политики", – пояснил украинский деятель.

Ранее стало известно, что депутатам Рады запретили покидать пределы Незалежной. На олигархов запрет, естественно, не распространяется, поэтому они поспешно улетают из страны и выводят активы.

Источник: Сайт президента РБ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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Выживший из ума старый пер...ун! Маразм крепчает!
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