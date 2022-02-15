Эксперт озвучил сценарии повышения протестной активности в РБ

Во внутренней политике Белоруссии наблюдается кризисная ситуация. Причем, вариантов развития событий настолько много, что конкретные прогнозы вызывают затруднения у экспертного сообщества, однако устойчивые тренды все-таки есть. Об этом рассказал политолог Артем Шрайбман.



Он заявил о готовности белорусского правителя Александра Лукашенко покинуть пост президента. Однако, по словам аналитика, данное решение будет принято вполне добровольно, а не под давлением оппозиции. Он уверен, что поведение властей сегодня не способствует развитию протестной активности, как это было после выборов главы государства в 2020 году.

Для повышения оппозиционных настроений в республике, по словам эксперта, есть три сценария. Он считает, что для начала протестов должна произойти либо политическая оттепель, которая снизит "цену протеста", либо глубокий экономический кризис, который вызовет массовые забастовки. Последний вариант – серьезная вспышка государственного насилия, которая приведет к сильной эмоциональной реакции граждан. В ином случае противникам режима останется довольствоваться только попытками оказать на Минск внешнее давление.

Меж тем, по мнению политолога, транзит власти в Белоруссии будет контролируемым. Для этого Лукашенко проводит конституционную реформу. В частности, в республике начнет действовать новый орган – Всебелорусское народное собрание, которое и может возглавить нынешний глава государства.

"Иначе для Лукашенко не имело бы смысла ослаблять фигуру президента и усложнять систему, вводя в нее новый орган – ВНС", – уверен Шрайбман.

Он отметил, что политик еще не дал четких гарантий обществу, однако уже обозначил свою готовность сменить кресло президента на пост в надзорном органе. Меж тем, пока вся широта полномочий находится в руках президента, Лукашенко может затянуть процесс передачи власти по разным предлогам, в том числе, ссылаясь на поиск преемника, полагает эксперт.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что Александр Лукашенко подрывает процесс интеграции Белоруссии и России.