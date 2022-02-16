Президент Белоруссии апеллирует к России

Двусторонние отношения Минска и Киева сегодня оставляют желать лучшего. Резкое похолодание между главами соседних стран началось еще в прошлом году, а с недавнего времени президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно говорит о потенциальной войне с Украиной. Политолог Игорь Тышкевич объяснил, для чего политик использует подобную риторику.



По его словам, белорусский правитель в своих заявлениях ориентируется, прежде всего, на Россию и хочет добиться лояльного отношения. Иными словами, Лукашенко пытается продемонстрировать нашей стране свою поддержку. В частности, во время обращения к народу он отметил, что готов вступить в конфликт в случае агрессии против Москвы.

В интервью "Радио Свобода*" (в РФ признано СМИ-иноагентом) эксперт подчеркнул, что президенту Белоруссии важно добиться нейтралитета России во время референдума по изменению конституции. Для этого, по мнению аналитика, глава РБ демонстрирует позицию "я ваш".

"Во время каждой электоральной кампании Лукашенко говорит о злых украинцах, которые хотят дестабилизировать стабильную Беларусь", – заявил Тышкевич.

Политолог отметил, что белорусский политик выполняет еще одну задачу. По его словам, Лукашенко хочет получить у России финансовую помощь, причем на безвозвратной основе. Говоря о войне, он может потребовать денег для укрепления границы и закупки техники, считает эксперт.

Кроме того, по его словам, Лукашенко демонстрирует собственному электорату, что он "президент в погонах", готовый защищать Белоруссию от внешних угроз. Также глава государства апеллирует к патриотическим чувствам россиян, уверен аналитик.

Ранее политолог Артем Шрайбман заявил о готовности Александра Лукашенко покинуть пост президента Белоруссии после конституционного референдума.