Судьбу Лукашенко будет решать Россия - эксперт

Судьбу Лукашенко будет решать Россия - эксперт
Александра Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look/ www.globallookpress.com
Глава РБ стал токсичным для Москвы, уверен политолог

Чуть больше недели остается до белорусского референдума по изменению конституции – он намечен на 27 февраля. По итогам всенародного голосования, если новый основной закон будет принят, в республике может начаться транзит власти. В этой ситуации России предстоит "сыграть первую скрипку", уверен политолог Дмитрий Болкунец.

По его словам, Москва способна продиктовать Минску ключевые политические решения. В частности, наша страна будет определять судьбу действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию "Лента.ру".

"Все понимают и осознают, что первую скрипку в политическом состоянии дел в республике играет Кремль", – заявил Болкунец.

По его словам, вопрос об отставке главы государства в случае потенциального транзита власти будет решаться в Москве. Аналитик подчеркнул, что руководство России может оказать воздействие на политические элиты Белоруссии, чтобы добиться смещения Лукашенко с поста президента.

Меж тем, как отметил политолог, возможет и обратный сценарий, при котором наша страна потребует от властей республики поддержать Лукашенко, оставив его на посту главы государства или в другой должности. Однако сегодня белорусский политик является токсичной фигурой для России, считает эксперт.

Ранее политолог Игорь Тышкевич объяснил, для чего Лукашенко постоянно говорит о войне с Украиной. По словам аналитика, белорусский правитель хочет угодить России.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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