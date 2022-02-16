Глава МИД РБ назвал Незалежную экономическим партнером

Минск готов выстраивать с Киевом диалог по самым острым проблемам, в том числе, по вопросам безопасности. Об этом заявил руководитель белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей в среду, 16 февраля.

Прямую трансляцию пресс-конференции главы МИД РБ на своем ютуб-канале ведет "БелТА". Чиновник исключил сценарий военного конфликта между двумя странами. По его словам, Белоруссия не собирается применять агрессию против Украины. Он напомнил, что этот вопрос ранее обсуждался между главами оборонных ведомств.

Дальнейшее продолжение коммуникации, по словам министра иностранных дел, позволит снизить градус напряженности между соседними государствами. Кроме того, дипломат подчеркнул, что Минск направил Киеву конкретные предложения по оборонному сотрудничеству. Он напомнил, что ранее между странами уже действовали соответствующие договоренности.

По словам Макея, Белоруссия считает Незалежную своим экономическим партнером, а украинский народ является братским для белорусов. Глава МИД отметил, что Минск никогда не выступал инициатором ухудшения отношений с Киевом. Проблемы в двухсторонних отношения возникли по вине Украины, считает чиновник.

Ранее политолог Дмитрий Болкунец заявил, что судьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко будет решать Россия.

