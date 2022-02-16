В Минске заявили, что всегда открыты для разговора и ни с кем не ссорятся

Белорусская сторона не довела до российских коллег факт недавнего диалога Минска с Киевом по линии министерств обороны. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей, выступая на пресс-конференции.

Как указал министр, официальный Минск не стал сообщать Кремлю о переговорах главы Минобороны Виктора Хренина с его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Инициатором беседы выступил Киев. Что касается Белоруссии, то власти всегда готовы к разговору о наиболее напряженных сферах, включая те, которые вызывают внимание со стороны всей мировой общественности.

"Я имею в виду ту напряженность, которую ряд лиц пытаются представить в виде агрессии Минска в отношении Киева", – уточнил лидер белорусской дипломатии.

Министр отметил, что стороны обсудили программу сотрудничества на межгосударственном уровне в оборонной сфере. До министерства иностранных дел довели информацию о ходе разговора. Все вопросы обсуждали в позитивном ключе. Украинская сторона прояснила для себя ряд моментов.

"Наша сторона сделала четкие заявления о том, что никто не намерен нападать. Организация военных учений сил Союзного государства у украинских границ не означает готовность к акту агрессии. Мы полагаем, что сам диалог позволил снизить градус напряженности", – заявил Макей.

Глава белорусского МИД добавил, что после диалога в Минобороны Украины пригласили белорусского посла, а также военного атташе республики в Киеве.

Макей подчеркнул, что республика считает украинский народ братским для белорусов, а ухудшение двусторонних отношений вызвано Киевом.