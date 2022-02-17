Белорусский лидер нацелился на наши "Триумфы" и "Искандеры"

Минск намерен закупать у Москвы современную военную технику, включая ЗРК С-400, однако некоторые образцы надеется получить в подарок. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Свои пожелания верховный главнокомандующий озвучил в ходе сегодняшней поездки на полигон Осиповичский, где он инспектирует российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", передает РИА "Новости".

"Есть несколько видов перспективной техники, "Искандер" и не только... И мы будем его (вооружение – ред.) или покупать, или россияне будут нам что-то поставлять за свой счет, потому что армия общая, единая", – напомнил бацька.

Александр Григорьевич отметил, что Минск хотел бы иметь на территории республики те несколько образцов вооружения, которые использовались во время совместных маневров.

"Мы будем эту технику закупать и в качестве подарка получим от своих старших братьев", – подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что уже разговаривал о возможности поставок современного вооружения с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку "белорусская армия находится на острие". Кроме того, считает он, в республике необходимо создавать учебно-боевые центры, чтобы военные обучались применению такого вида оружия.

Напомним, нынешние масштабные учения проходят с 10 по 20 февраля. В ходе сегодняшнего визита Лукашенко должны продемонстрировать тактический эпизод с участием ракетных войск, артиллерии и авиации Союзного государства.

Ранее в декабре 2021 года бацька уже объявлял о планах Минска приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" или С-500 "Прометей".

