Лукашенко ожидает получить от России военную технику в подарок

Лукашенко ожидает получить от России военную технику в подарок
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер нацелился на наши "Триумфы" и "Искандеры"

Минск намерен закупать у Москвы современную военную технику, включая ЗРК С-400, однако некоторые образцы надеется получить в подарок. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Свои пожелания верховный главнокомандующий озвучил в ходе сегодняшней поездки на полигон Осиповичский, где он инспектирует российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", передает РИА "Новости".

"Есть несколько видов перспективной техники, "Искандер" и не только... И мы будем его (вооружение – ред.) или покупать, или россияне будут нам что-то поставлять за свой счет, потому что армия общая, единая", – напомнил бацька.

Александр Григорьевич отметил, что Минск хотел бы иметь на территории республики те несколько образцов вооружения, которые использовались во время совместных маневров.

"Мы будем эту технику закупать и в качестве подарка получим от своих старших братьев", – подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что уже разговаривал о возможности поставок современного вооружения с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку "белорусская армия находится на острие". Кроме того, считает он, в республике необходимо создавать учебно-боевые центры, чтобы военные обучались применению такого вида оружия.

Напомним, нынешние масштабные учения проходят с 10 по 20 февраля. В ходе сегодняшнего визита Лукашенко должны продемонстрировать тактический эпизод с участием ракетных войск, артиллерии и авиации Союзного государства.

Ранее в декабре 2021 года бацька уже объявлял о планах Минска приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" или С-500 "Прометей".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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