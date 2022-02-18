Политолог раскрыл план Лукашенко на российское оружие

Политолог раскрыл план Лукашенко на российское оружие
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Оппозиционный эксперт считает, что Москва не станет одаривать Минск современной боевой техникой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе сегодняшних переговоров с главой России Владимиром Путиным в Москве попросит у него оставить после нынешних учений российское вооружение на территории республики для того, чтобы затем продать его третьим странам, в том числе, и на Запад. С таким прогнозом выступил беглый оппозиционный политолог Дмитрий Болкунец.

В разговоре с "Лентой.ру" эксперт напомнил, что бацька также поступил в 1994-1995 годах.

По его мнению, последние громкие заявления Александра Григорьевича о поставках оружия из РФ, включая "сверхъядерное", возможность признать ЛНР и ДНР и прочее, он произносит, чтобы показать свою значимость для Москвы. Болкунец выразил сомнение, что российская сторона пойдет навстречу Минску в вопросе передачи белорусам того вооружения, которое сейчас используется на полигонах республики в ходе совместных учений.

"Российское оружие на территории Белоруссии ему нужно по очень простой причине – чтобы продать его в третьи страны так же, как он уже сделал это в 1994-1995 годах. Это был грандиозный скандал Москвы и Минска, тогда Лукашенко продал боеспособную технику просто для того, чтоб заработать денег", – сказал политолог.

По его словам, лидер нации до сих пор отрицает этот факт, однако существуют документы, которые его подтверждают. Болкунец отметил, что таким образом Александр Григорьевич тогда пытался "подлизаться к американцам", однако у него ничего не вышло.

"С тех пор отношение в Москве к нему брезгливое, как к человеку непорядочному, готовому заработать на чем угодно", – резюмировал эксперт.

Напомним, накануне Лукашенко проинспектировал российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022" на полигоне Осиповичский. Масштабные маневры проходят с 10 по 20 февраля. Там бацька объявил журналистам, что Белоруссия планирует закупить у России современную военную технику, включая ЗРК С-400, однако некоторые образцы Минск надеется получить в подарок.

Источник: Лента.ру
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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