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На Белоруссию нужно наложить дополнительные санкции в связи с кризисом вокруг Украины. К этому призвал западников глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Reuters.
По его мнению, очередную порцию рестрикций Минск "заслужил" за размещение на территории суверенной республики российских войск на фоне нынешней напряженности в отношениях между Москвой и Киевом.
"Мы должны быть очень конкретными в отношении цены текущего наращивания вооружений для Белоруссии", – подчеркнул Ландсбергис.
По его словам, Европейский союз может закрыть лазейки в существующем режиме санкций, чтобы нацелить их на экспорт белорусской нефти и калия еще больше, чем уже существующие рестрикции.
Напомним, ранее сегодня в Минобороны Белоруссии сообщили,
что российские войска, которые прибыли в республику на учения "Союзная решимость-2022",
покинут ее лишь в случае "объективной необходимости". Также ведомство призвало НАТО отвести своих военных от границ страны.
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