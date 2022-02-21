Вильнюс призвал ЕС убрать все лазейки для экспорта нефти и калия

На Белоруссию нужно наложить дополнительные санкции в связи с кризисом вокруг Украины. К этому призвал западников глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Reuters.

По его мнению, очередную порцию рестрикций Минск "заслужил" за размещение на территории суверенной республики российских войск на фоне нынешней напряженности в отношениях между Москвой и Киевом.

"Мы должны быть очень конкретными в отношении цены текущего наращивания вооружений для Белоруссии", – подчеркнул Ландсбергис.

По его словам, Европейский союз может закрыть лазейки в существующем режиме санкций, чтобы нацелить их на экспорт белорусской нефти и калия еще больше, чем уже существующие рестрикции.

Напомним, ранее сегодня в Минобороны Белоруссии сообщили, что российские войска, которые прибыли в республику на учения "Союзная решимость-2022", покинут ее лишь в случае "объективной необходимости". Также ведомство призвало НАТО отвести своих военных от границ страны.





