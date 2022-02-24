Глава государства обратился за помощью к Кремлю

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, выступая на оперативном совещании с высокопоставленными военнослужащими, что у Минска и Москвы есть особые договоренности в случае нападения потенциального противника на территорию республики.

Лидер напомнил, что российская сторона объявила о проведении спецоперации в Донбассе. Ранним утром президенты республики и РФ обсудили развитие ситуации в регионе – по словам главы Белоруссии, Путин ему привел все подробности, посвятив в ситуацию. Конечная цель же заключается в прекращении геноцида населения ЛДНР.

Вместе с тем Лукашенко указал, что обратился к российскому коллеге за помощью, попросив, чтобы на территории республики оставили часть группировки войск РФ – на юге страны.

Лукашенко признал, что Минск был не готов прикрыть южное направление в условиях текущей ситуации, так как ВСУ начали проводить у границ учения.

"Мне не стыдно заявить: мы не были готовы. Видели это, но когда у нас там не было войск. Я предложил оставить там небольшую часть войск, пока мы своими ВС им не придем на замену", – высказался Лукашенко.

В ответ президент России выразил согласие, указав, что перестраховка не будет лишней.

Что касается Киева, продолжил Лукашенко, то действующей администрации необходимо сделать определенные выводы и сесть за стол переговоров – всегда есть надежда, что украинское руководство пойдет на переговоры и согласится на мир.

В ходе совещания Лукашенко также высказался по поводу признания ЛДНР, заявив, что согласует все необходимые вопросы с Кремлем.

О ключевых событиях военной спецоперации в Донбассе – в материале "Утра".