На юге России организована эвакуация

На юге России организована эвакуация
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Застрявших в городах туристов развозят по гостиницам

В условиях приостановки полетов пассажирских самолетов на юге России для желающих выехать в другие регионы страны будет организована эвакуация на поездах и автобусах. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ в четверг, 24 февраля.

Ранее сообщалось, что в связи с началом военной спецоперации на Украине в приграничных районах временно прекращены полеты гражданской авиации. В частности, приостановлена работа аэропортов Симферополя, Ростова, Сочи, Краснодара, Анапы, Геленджика, Ставрополя, Элисты, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска. Срок действия этой меры пока установлен до 2 марта.

Для тех, кто хочет покинуть южные регионы сейчас, будут организованы дополнительные поезда и налажено движение автотранспорта.

"Вся необходимая помощь на местах будет оказана",

– приводит РИА "Новости" сообщение Минтранса.

В Сочи, где застряли сотни туристов, местные власти предпринимают усилия по их временному расселению. Мэр Алексей Копайгородский сообщил в своем телеграм-канале, что людей развозят в гостиницы, на вокзалах обеспечены запасы питьевой воды.

В авиакомпаниях решают вопрос с пассажирами отмененных рейсов. Так, "Аэрофлот" уже сообщил, что люди, у которых пропадают билеты, могут перебронировать их на другие даты, выбрать другой маршрут или вернуть деньги – сумма в этом случает будет возвращена полностью.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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