Пострадавших в результате обстрела нет

Федеральная служба безопасности России сообщила об обстреле российского пограничного пункта в Курской области со стороны Украины. Пострадавших нет, а находящаяся огневая точка уничтожена, рассказали в ФСБ.

Также из-за попавших снарядов зафиксировано шесть эпизодов разрушений в Белгородской области. Жертв в результате разрушений нет, правительство края работает в штатном режиме. Ранее сегодня правительство области отменило занятия в школах и детских садах на границе с Украиной. О введение режима повышенной готовности объявили и власти Республики Крым.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Цель операции – "демилитаризация и денацификация" Незалежной. Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, аэродромам и средствам ПВО. Как подчеркивают в Минобороны, мирные жители не являются целью ударов российских ВС.

Вслед за началом Москвой военной операции президент Украины Владимир Зеленской объявил о введении на территории страны военного положения, Верховная Рада поддержала это решение.

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