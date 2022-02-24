Украина обстреляла погранпункт в Курской области

Украина обстреляла погранпункт в Курской области
Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Пострадавших в результате обстрела нет

Федеральная служба безопасности России сообщила об обстреле российского пограничного пункта в Курской области со стороны Украины. Пострадавших нет, а находящаяся огневая точка уничтожена, рассказали в ФСБ. 

Также из-за попавших снарядов зафиксировано шесть эпизодов разрушений в Белгородской области. Жертв в результате разрушений нет, правительство края работает в штатном режиме. Ранее сегодня правительство области отменило занятия в школах и детских садах на границе с Украиной. О введение режима повышенной готовности объявили и власти Республики Крым. 

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Цель операции – "демилитаризация и денацификация" Незалежной. Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, аэродромам и средствам ПВО. Как подчеркивают в Минобороны, мирные жители не являются целью ударов российских ВС. 

Вслед за началом Москвой военной операции президент Украины Владимир Зеленской объявил о введении на территории страны военного положения, Верховная Рада поддержала это решение.

"Утро.ру" ведет прямую трансляцию.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Анна СОРОКИНА
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