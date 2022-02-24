Путин лично предупредил Лукашенко о начале спецоперации на Украине

В Сети появились детали разговора двух лидеров

Президент России Владимир Путин лично предупредил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о начале спецоперации на Украине. О деталях разговора лидеров двух государств рассказывает Телеграм-канал "Пул Первого".



При этом Лукашенко полностью поддерживает решение Владимира Путина, подчеркивая, что цель военной операции однозначна – прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.

Говоря о российских войсках на границе Белоруссии и Украины, Александр Лукашенко рассказал, что он лично просил Путина о военном присутствии.

"Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения – военные, не пограничные - выдвинулись к границе и начали проводить там маневры … Поэтому я предложил какую-то небольшую часть оставить там на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их",

- подчеркнул белорусский лидер.

Также Лукашенко отдельно обратил внимание на то, что ни о какой совместной подготовке боевых действий речь не шла. Таким образом он опроверг утреннее заявление погранслужбы Украины о том, что поддержку российским военным оказывают Вооруженные Силы Белоруссии.

"Путин мне сказал: "Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать". Вот о чем мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну",

- заявил Лукашенко.

Также белорусский президент рассказал, что министр обороны Украины был предупрежден о готовящейся операции. Для того, чтобы предотвратить начало военных действий, Киеву предлагали связаться с Москвой, но украинские власти отказались это делать.

"Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!",

– так Лукашенко прокомментировал нежелание украинского министра обороны попытаться договориться с российским Генштабом.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Цель операции – "демилитаризация и денацификация" Незалежной. Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, аэродромам и средствам ПВО. Как подчеркивают в Минобороны, мирные жители не являются целью ударов российских ВС.