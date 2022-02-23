Чиновники заговорили на матерном русском

Во время трансляции заседания Верховной Рады в эфир случайно попал разговор двух депутатов по поводу введения санкций против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Кадры, снятые телеканалом "Рада", опубликовало издание "Страна.ua" в Telegram.

Политики крайне эмоционально обсудили прошедшее голосование по инициативе. Один из них делился, что журналисты национального телеканала в претенциозной манере спросили, почему он не голосовал за принятие санкций.

"Что за ***** (ерунда – прим. редакции)?", – приводит он недоумевающую реакцию работников СМИ.

Собеседник в ответ поинтересовался, почему сложилась такая ситуация.

"У меня не засчитался...", – поспешил объясниться депутат.

Кто именно вел речь на опубликованном видео установить не удалось. После матерных высказываний звук трансляции поспешили выключить.

Ранее 322 депутата Рады одобрили предложение к СНБО Украины ввести санкции в отношении депутатов Госдумы РФ.