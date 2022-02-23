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Во время трансляции заседания Верховной Рады в эфир случайно попал разговор двух депутатов по поводу введения санкций против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Кадры, снятые телеканалом "Рада", опубликовало издание "Страна.ua" в Telegram.
Политики крайне эмоционально обсудили прошедшее голосование по инициативе. Один из них делился, что журналисты национального телеканала в претенциозной манере спросили, почему он не голосовал за принятие санкций.
"Что за ***** (ерунда – прим. редакции)?", – приводит он недоумевающую реакцию работников СМИ.
Собеседник в ответ поинтересовался, почему сложилась такая ситуация.
"У меня не засчитался...", – поспешил объясниться депутат.
Кто именно вел речь на опубликованном видео установить не удалось. После матерных высказываний звук трансляции поспешили выключить.
Ранее 322 депутата Рады одобрили предложение к СНБО Украины ввести санкции в отношении депутатов Госдумы РФ.
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