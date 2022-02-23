Личный разговор украинских депутатов о санкциях против России случайно показали в эфире

Личный разговор украинских депутатов о санкциях против России случайно показали в эфире
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеОбвинят Россию: Украина задумала кровавый теракт по сценарию МН17
Чиновники заговорили на матерном русском

Во время трансляции заседания Верховной Рады в эфир случайно попал разговор двух депутатов по поводу введения санкций против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Кадры, снятые телеканалом "Рада", опубликовало издание "Страна.ua" в Telegram. 

Политики крайне эмоционально обсудили прошедшее голосование по инициативе. Один из них делился, что журналисты национального телеканала в претенциозной манере спросили, почему он не голосовал за принятие санкций.

"Что за ***** (ерунда – прим. редакции)?", – приводит он недоумевающую реакцию работников СМИ. 

Собеседник в ответ поинтересовался, почему сложилась такая ситуация. 

"У меня не засчитался...", – поспешил объясниться депутат.

Кто именно вел речь на опубликованном видео установить не удалось. После матерных высказываний звук трансляции поспешили выключить.

Ранее 322 депутата Рады одобрили предложение к СНБО Украины ввести санкции в отношении депутатов Госдумы РФ. 

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

В Европарламенте назвали следующую цель России после Донбасса

Борреля призвали наказать российские власти

Вучич поставил на место взбесившегося из-за России украинского посла

Дипломату пригрозили звонком Зеленскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей