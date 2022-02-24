У Украины нет надежд: политолог обрисовал будущее после спецоперации в Донбассе

У Украины нет надежд: политолог обрисовал будущее после спецоперации в Донбассе
Фото: pixabay.com
Киев попытается надавить на жалость, считает эксперт

После объявления военной операции на территории Донбасса украинские власти ждут любой поддержки от стран Запада. Однако рассчитывать на всестороннюю помощь в текущих условиях тщетно, полагает политолог, журналист Юрий Светов.

Вероятнее всего, считает эксперт, официальный Киев начнет разыгрывать "жертвенный" кейс, заявляя, что стране, пострадавшей от военных действий, все обязаны оказать максимальную помощь – включая информационную поддержку. В итоге средства массовой информации дадут новый импульс.

"Украина предстанет в роли жертвы", – высказался эксперт.

Светов полагает, что после событий 24 февраля мир точно изменится. С этих пор Российская Федерация откажется на годы от переговоров, итоги которых будут близки к нулю. Еще один весьма знаменательный факт – Москва явно обрела самостоятельность. Теперь администрация Кремля навсегда обезопасит себя от выслушивания нотаций о том, какие действия она должна предпринимать и как себя вести.

По мнению политолога, поддержка Соединенных Штатов выразится в санкционных мерах и информационном фоне. Однако о непосредственном вмешательстве можно и забыть. Сейчас Киев требует созвать Совбез Организации Объединенных Наций, просит Макрона оказать макрофинансовую помощь и обращается к Анкаре с просьбой о закрытии черноморских проливов для прохода российского флота, указал эксперт в интервью для телеканала "360".

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что российский коллега предупредил его о начале спецоперации на Украине. Глава республики сообщил, что полностью поддерживает решение Кремля, заявляя, что цель операции заключается в прекращении геноцида населения ЛДНР.

"Утро" ведет трансляцию со спецоперации в Донбассе.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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