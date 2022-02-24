Обо всех деталях Минск переговорит с Москвой

Белоруссия в ближайшее время примет решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал сегодня, 24 февраля, президент страны Александр Лукашенко.

Как уточнил глава государства, указанный вопрос стоит у действующей администрации в Минске в повестке дня. В ближайшее время власти республики намерены приступить к его решению.

"Мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", – высказался Лукашенко.

Выступая на совещании перед высокопоставленными лицами из силовых ведомств, президент призвал не допускать кровопролития и бойни, заявив, что в случае наземной операции может начаться полномасштабная война, что ни в коем случае недопустимо.

Вместе с тем белорусский лидер указал, что Минск предупредили украинскую сторону о возможности проведения боевых действий, однако официальный Кие отказался предпринимать какие-либо меры. Военные чины Украины дважды переговаривали с Белоруссией после встречи Лукашенко с Путиным в Кремле.

В ночь на 24 февраля представитель Минобороны Украины "попросился на разговор". Коллеги из Белоруссии рекомендовали срочно связаться с Генштабом РФ, однако Киев отказался от подобных действий – хотя Незадежная была заведомо предупреждена о возможности начала конфликта.

"Видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!" – высказался Лукашенко.

По словам Лукашенко, президент РФ лично предупредил его о готовности к проведению спецоперации на Украине. Решение Кремля Минск всецело поддерживает.

"Утро" ведет трансляцию специальной операции ВС в Донбассе.