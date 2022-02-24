Из города спешно бегут остатки батальона "Азов"

В Мариуполе в настоящее время отмечается бегство разрозненных групп националистического батальона "Азов" и Национального корпуса, сообщают в социальных сетях. Вместе с тем украинская полиция блокировала выезды из города.

По ряду неподтвержденных данных, гражданское население из города не пропускают. Выезд разрешен лишь личному составу "Азова".

Вместе с тем в телеграм-каналах демонстрируют кадры с движением российской военной техники на трассе под Мариуполем. В министерстве обороны Российской Федерации сообщают, что ракетные и артиллерийские удары по городам Украины не наносятся. Гражданскому населению ничего не угрожает. Однако, по некоторым данным, вооруженные силы Украины отступают, прикрываясь гражданскими.

"Части ПВО, ВЧ с расположением нацистов подразделений полка "Азов" и ДУК ПС под городом Мариуполь уничтожены. Жители Мариуполя вывешивают флаги РФ", – говорится в сообщении телеграм-канала WarGonzo.

Личный состав украинской пограничной службы не оказывает никакого сопротивления – российская военная техника спокойно и беспрепятственно проходит через границу. Все средства вражеских ПВО подавлены.

Ранее журналисты американского телеканала CNN заявили, что со стороны Белоруссии колонна танков пересекла государственную границу Украины через пограничный пункт Сеньковка Черниговской области. Как утверждает источник, ссылаясь на опубликованные кадры, видеозапись сделана примерно в 06:48 по местному времени.

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